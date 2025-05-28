Какие фильмы выходят в кинотеатрах на этой неделе

В мае российские киноэкраны заполонили лохматые существа.

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Мы уже рассказывали о фильме "Легенды наших предков", где в лохматом обличье предстает древний уральский дух Нюлэсмурт - Владыка леса. Но в прокате с 29 мая и фильм "сНежный человек" режиссера Олега Асадулина. И в нем есть снежный человек по имени Еня. Он добрый, неуклюжий и очень любит сладости. А находит его Мирон (Сергей Стайкин) - обычный школьник. Мирону непросто живется - он не находит общий язык с ровесниками, а родители его постоянно выясняют отношения. Мирон приезжает к дедушке (Владимир Стеклов) и случайно находит в сарае Еню. Но за снежным человеком еще и гонятся преступники...

Сказочный элемент есть и в фильме "Олень" режиссера Михаила Соловьева (в прокате с 15 мая). А именно - рога, которые внезапно выросли на голове бабника Андрея (Кузьма Сапрыкин). Всю жизнь он использовал женщин, но вдруг встретил Настю (Ольга Веникова) - внучку настоящей ведьмы. Бабуля-то и награждает ловеласа рогами. Единственный способ от них избавиться - найти настоящую любовь, и чтобы она была взаимна. Настя берется Андрею помочь... В ролях также Даниил Вахрушев, Виктор Васильев, Михаил Горевой, Эра Зиганшина и другие.

Еще одна сказка - "Соловей против Муромца" Карена Оганесяна (в прокате - с 22 мая). В Древней Руси армия Соловья-разбойника (Никита Ефремов) осаждает славный Чернигов-град. Злодея поддерживает древняя магия языческого бога Велеса. Устоять получается лишь у богатыря Ильи Муромца (Владимир Любимцев). В честной схватке Муромец побеждает Соловья, но разбойник клянется отомстить, сделав так, что о подвигах Ильи потомки забудут навсегда...

Действие перемещается в наши дни. Именно Соловья чтят как героя Древней Руси, он красуется на картинах Васнецова и Врубеля в Третьяковской галерее. Cоловей дожил до нашего времени. Он все так же молод (благодаря волшебному эликсиру Велеса) и мечтает вернуть своего темного властелина на Землю. Илью Муромца, в свою очередь, называют не иначе как Разбойником и отъявленным злодеем. Не верит в эту легенду профессор Киселев (Антон Васильев). Ему удается найти Муромца на севере. Благодаря разработке Киселева - стальному сердцу - Муромец возвращается в наш мир. Однако этот подвиг стоит профессору жизни. Теперь его сыновьям, Максиму и Егору, предстоит остановить Соловья и вернуть честное имя Ильи Муромца - в поединках гигантских воинов-роботов на "Робоарене". На "Робоарену" вместе с Ильей Муромцем и Соловьем-разбойником выходят Кощей Бессмертный, Жар-птица, Тугарин Змей и Лихо одноглазое.

Фильм "Правила Филиппа" режиссера-дебютанта Романа Косова в прокате также с 22 мая. В главной роли снялся невероятно обаятельный актер Григорий Данишевский. Его герой - молодой человек по имени Филипп. Он очень любит завтракать со своей мамой, делать зарядку, гулять и кататься на аттракционах в парке. Но когда мама на работе, Филипп часто убегает из дома в ближайшую кофейню и смотрит, как делают кофе. Филипп хочет стать бариста, ведь кофе делает людей счастливее. Но исполнить эту мечту не так-то просто - у Филиппа... синдром Дауна. Премьера фильма "Правила Филиппа" состоялась на 32-м Фестивале "Окно в Европу" в Выборге в 2024 году, где фильм получил Приз зрительских симпатий, а также "Золотую Ладью" за лучший сценарий.

Новая российская картина "Пара на пару" режиссера Владимира Котта посвящена отношениям в семье (прокат - с 22 мая). Костя (Дмитрий Чеботарев) и Оля (Ирина Горбачева) - преподаватели в вузе. На отдыхе в санатории Оля увлекается респектабельным мужчиной - Сергеем (Александр Робак). Костя, чтобы ее вернуть, решает сблизиться с дочерью соперника Соней (Ульяна Чжан). Соня не слишком заинтересована в Косте, но идея позлить отца кажется ей соблазнительной: особенно после того, как тот выгнал ее парня Макса за "несерьезность". Так муж и жена оказываются под одной крышей, но... в составе разных пар. Любопытно, что Ирина Горбачева и Дмитрий Чеботарев - однокурсники, но на съемочной площадке вместе оказались впервые.

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