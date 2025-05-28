Какие фильмы выходят в кино и онлайн в июне 2025 года

Экранизация рассказа Стивена Кинга «Жизнь Чака» от Майка Флэнагана, спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас, ромком про любовный треугольник с Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем, ретроспективы «Акиры» и «Сказаний Земноморья», переосмысление «Золушки» в духе «Субстанции» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в июне, и рассказывает о самых интересных.

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«Жизнь Чака» (The Life of Chuck), реж. Майк Флэнаган

Где и когда смотреть: в кино — с 5 июня.

Лучший хоррормейкер современности Майк Флэнаган («Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай», «Полуночная месса») возвращается на большие экраны впервые с экранизации «Доктора Сна» Стивена Кинга, вышедшей в 2019 году. И снова с адаптацией Кинга — на этот раз постановщик взялся за рассказ «Жизнь Чака» из сборника «Будет кровь». Картина стала первой работой Флэнагана вне жанра ужасов — это научно-фантастическая драма, в которой рассказывается о трех главах жизни обычного человека по имени Чак Кранц. Главного героя сыграл Том Хиддлстон, также в картине приняли участие Чиветел Эджиофор, Карен Гиллан, Джейкоб Трамбле, Марк Хэмилл, Мэттью Лиллард, Кейт Сигел, Рахул Коли, Хэмиш Линклейтер, Карла Гуджино и Ник Офферман.

«Балерина» (From the World of John Wick: Ballerina), реж. Лен Уайзман

Где и когда смотреть: в кино — с 5 июня.

Спин-офф экшн-франшизы «Джон Уик», посвященный Еве Макарро, — балерине-ассасинше, которая пытается выследить убийц своего отца. Действие ленты разворачивается между третьей и четвертой частями «Джона Уика». Режиссером выступил постановщик «Другого мира», «Крепкого орешка 4.0» и ремейка «Вспомнить все» Лен Уайзман. Актерский состав возглавила Ана де Армас, вместе с ней в фильме сыграли Гэбриэл Бирн, Каталина Сандино Морено, Норман Ридус и Анжелика Хьюстон. Также в «Балерине» снялись ветераны франшизы Киану Ривз, Иэн Макшейн и Лэнс Реддик, для которого эта лента станет последним появлением на экране (актер скончался в марте 2023 года).

«Гадкая сестра» (Den stygge stesøsteren), реж. Эмили Блихфельдт

Где и когда смотреть: в кино — с 5 июня.

Комедийный ужастик дебютантки Эмили Блихфельдт, то ли переосмысляющий сказку о Золушке в ключе «Субстанции», то ли возвращающий ей былое (макабрическое) величие. В центре сюжета — Эльвира (Леа Мюрен) — сводная сестра красавицы Золушки (Теа Софье Лок Несс), которая мечтает выйти за принца. И ради этого решается на серию чудовищных операций по изменению внешности. Подробнее о фильме мы писали после премьерного российского показа в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.

«Сны о ней» (Daniela Forever), реж. Начо Вигалондо

Где и когда смотреть: в кино — с 5 июня.

Научно-фантастическая мелодрама Начо Вигалондо («Моя девушка — монстр») про мужчину по имени Николас (Генри Голдинг), который оплакивает смерть своей возлюбленной Даниэлы (Беатриче Гранно) и соглашается на участие в клинических испытаниях, чтобы видеть ее в осознанных сновидениях.

«Хищник: Убийца убийц» (Predator: Killer of Killers), реж. Дэн Трахтенберг

Где и когда смотреть: на Hulu и Disney+ — с 6 июня.

Анимационная хоррор-антология Дэна Трахтенберга, сделанная в секрете между его фильмами из франшизы «Хищник», — виртуозной «Добычей» и предстоящей картиной «Хищник: Планета смерти». В проект вошли три истории из разных эпох: о женщине-викинге, ниндзя из феодальной Японии и пилоте времен Второй мировой. Все они сталкиваются со смертоносным пришельцем.

«Глубокое прикрытие» (Deep Cover), реж. Том Кингсли

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 12 июня.

Комедийный боевик про трех актеров-импровизаторов, которые по заданию лондонской полиции внедряются в преступную группировку. Главные роли исполнили Брайс Даллас Ховард, Орландо Блум и Ник Мохаммед, также в картине снялись Пэдди Консидайн, Иэн Макшейн и Шон Бин.

«Торнадо» (Tornado), реж. Джон Маклин

Где и когда смотреть: в кино — с 12 июня.

Десять лет назад в своей дебютной ленте «Строго на запад» с Коди Смит-Макфи и Майклом Фассбендером шотландец Джон Маклин занимался ревизией вестерна, а теперь взялся за самурайские ленты. В центре сюжета — дочь японского марионеточника, которая переходит дорогу бандитам в Британии конца XVIII века. В фильме снялись модель и актриса Коки (Мицуки Кимура), Такэхиро Хира, Джек Лауден и Тим Рот.

«Долина эхо» (Echo Valley), реж. Майкл Пирс

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 13 июня.

Триллер про владелицу фермы (Джулианна Мур), чья дочь (Сидни Суини) однажды ночью появляется на пороге, покрытая чьей-то кровью. В картине также снялись Донал Глисон, Кайл Маклахлен и Фиона Шоу.

«Сказания Земноморья» (Gedo senki), реж. Горо Миядзаки

Где и когда смотреть: в кино — с 19 июня.

Перевыпуск дебютной картины Горо Миядзаки, снятой по мотивам фэнтезийного цикла Урсулы К. Ле Гуин о мире Земноморья, а также манги его отца Хаяо Миядзаки «Путешествие Сюны».

«Материалистка» (Materialists), реж. Селин Сон

Где и когда смотреть: в кино — с 19 июня.

Романтическая комедия Селин Сон, постановщицы пронзительной драмы «Прошлые жизни» — снова про любовный треугольник. В центре сюжета — холостая нью-йоркская сваха (Дакота Джонсон), которая разрывается между идеальным партнером (Педро Паскаль) и неидеальным бывшим (Крис Эванс).

«Школа мистера Пингвина» (The Penguin Lessons), реж. Питер Каттанео

Где и когда смотреть: в кино — с 19 июня.

Трогательная (и внезапно политически заряженная) картина Питера Каттанео, известного по комедиям «Мужской стриптиз» и «Голый барабанщик». Основой сюжета послужили мемуары британского учителя, который преподавал в аргентинском интернате для мальчиков в 1970-е, когда в стране установилась военная диктатура. Однажды мужчина нашел на пляже маленького пингвина, испачкавшегося в мазуте, и спас его. А тот стал его верным другом — и резидентом интерната. Главного героя в ленте сыграл Стив Куган, роль директора школы досталась Джонатану Прайсу. Российская премьера фильма прошла в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.

«Здравствуй, грусть» (Bonjour tristesse), реж. Дурга Чу-Боз

Где и когда смотреть: в кино — с 19 июня.

Экранизация романа Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть!» о 18-летней девушке, которая проводит лето на южном побережье Франции вместе со своим отцом. Мир героини переворачивается с ног на голову после прибытия таинственной подруги ее покойной матери. В ролях — Лили Макинерни, Хлоя Севиньи и Клас Банг.

«Белый пароход», реж. Инга Шепелева

Где и когда смотреть: в кино — с 19 июня.

Якутская мистическая драма про учительницу, которая влюбляется в русского директора музыкальной школы. Как сообщается, дебют Инги Шепелевой, впервые показанный на фестивале «Маяк» в 2024 году, стал первым углеродно-нейтральным российским фильмом.

«Лига теней» (Shadow Force), реж. Джо Карнахан

Где и когда смотреть: в кино — с 19 июня.

Боевик режиссера «Козырных тузов» Джо Карнахана, служащий идейным продолжением «Мистера и миссис Смит». В центре сюжета — два бывших наемника (Омар Си и Керри Вашингтон), которые вопреки запретам влюбились друг в друга и теперь вынуждены растить сына, скрываясь от своих бывших работодателей и коллег.

«Дандадан: Злой глаз» (Dandadan: Evil Eye), реж. Абель Гонгора и Фуга Ямасиро

Где и когда смотреть: в кино — с 19 июня.

Кинотеатральная версия первых трех эпизодов второго сезона аниме «Дандадан» про внучку экстрасенса и юного уфолога, которые противостоят призракам и пришельцам. Для тех, кто не в материале и не хочет вникать, в прокатную копию будет включен краткий пересказ предыдущих серий, а также интервью с режиссерами Фугой Ямасиро и Абелем Гонгорой.

«Акира» (Akira), реж. Кацухиро Отомо

Где и когда смотреть: в кино — с 26 июня.

Отреставрированная версия легендарного киберпанк-аниме Кацухиро Отомо про Японию будущего, в которой лидер байкерской банды пытается спасти от властей своего друга детства, получившего опасные способности.

«Великая Лилиан Холл» (The Great Lillian Hall), реж. Майкл Кристофер

Где и когда смотреть: в кино — с 26 июня.

Драматическая картина с Джессикой Лэнг в роли актрисы, которая готовится к новой постановке и параллельно борется с прогрессирующей деменцией. Образ был вдохновлен биографией Мэриэн Селдес, тети сценаристки фильма Элизабет Селдес-Аннакон. В ленте снялись Кэти Бейтс, Лили Рэйб, Джесси Уильямс и Пирс Броснан.

«Ритуал» (The Ritual), реж. Дэвид Миделл

Где и когда смотреть: в кино — с 26 июня.

Хоррор, снятый по мотивам реальных событий, — про двух священников (Аль Пачино и Дэн Стивенс), которые должны отбросить разногласия, чтобы спасти предположительно одержимую девушку (Эбигейл Коуэн) с помощью серии обрядов экзорцизма.