Вышел трейлер комедии «Геля»

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер фильма «Геля». Комедия выйдет в российский прокат уже 11 сентября.

© Кадр из трейлера

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Сюжет ленты расскажет историю дальнобойщика Сани, который решается перегнать явно криминально добытый «Гелендваген» или попросту «Гелю». Поездка оборачивается полицейской погоней, которая столкнёт Саню с капитаном полиции Ореховым. Эта встреча изменит их жизни навсегда.

Главные роли в фильме сыграли Илья Малаков («Шифр») и Антон Васильев («Слово пацана»). Режиссёром драйвовой комедии выступил Стас Иванов («ЮЗЗЗ», «Немцы»)

Постер фильма «Геля»