Джоан Роулинг высказалась о новых актерах в сериале «Гарри Поттер»

27 мая компания HBO представила исполнителей главных ролей для будущего сериала «Гарри Поттер». Спустя долгие месяцы поисков стали известны имена будущих звёзд Голливуда — Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон — Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут — Рона Уизли.

© unsplash

Кастинг актёров уже прокомментировала Джоан Роулинг, создательница франшизы. Писательница заявила, что все трое ей очень понравились — выбор HBO ей пришёлся по душе.

«Все трое замечательные. Я не могу быть счастливее».

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года вместе с выходом первого сезона. Шоураннером проекта будет сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а сама Джоан Роулинг выступит консультантом и продюсером шоу.