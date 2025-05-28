РФ рассчитывает на совместное кинопроизводство с Казахстаном

Россия и Казахстан намерены проработать возможность подписания соглашения о совместной кинопродукции, а также планируют ряд совместных проектов в сфере кинематографии, в том числе в РФ в августе проведут Дни казахского кино. Об этом сообщила журналистам генеральный директор Роскино Эльза Антонова после церемонии открытия Аллеи вечной дружбы РФ и Казахстана в Астане.

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«У нас много планов, мы очень надеемся, что в ближайшее время мы проработаем вопрос о подписании соглашения о копродукции между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, об этом мечтают многие кинематографисты двух стран. Думаю, что все планы будут притворены в жизнь обязательно в ближайшем будущем», — сказала она.

Она напомнила, что накануне в столице Казахстана открылся пятый фестиваль российского кино.

«Я присутствовала на открытии, могу лично подтвердить, что российское кино вызывает большой интерес у казахстанского зрителя», — сказала Антонова.

По ее словам, в августе в рамках Дней кино СНГ планируется организовать Дни казахского кино в России.

«Также ожидаются полные залы, потому что опыт прошлых лет доказывает большой интерес российского зрителя к фильмам казахского кинематографа, которые получают новый виток развития», — сказала Антонова.

Антонова также сообщила, что ряд новых проектов обсуждался на круглом столе творческих деятелей в Астане на полях визита министра культуры России Ольги Любимовой в Казахстан.