Культ против нелепости: эксперты спорят о возвращении фильма «Игла»

Музыкальный критик Денис Ступников назвал фильм «Игла» с Виктором Цоем примером интеллектуального кино для широкой аудитории, при этом кинокритик Александр Шпагин отметил, что это картина не для массового зрителя.

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Культовая драма «Игла» режиссера Рашида Нугманова с Виктором Цоем в главной роли является примером экспериментального кино, рассчитанного на массовую аудиторию, заявил в беседе с НСН музыкальный критик Денис Ступников.

Кинопрокатная компания К24 повторно представит драму 1988 года в повторном российском прокате с 14 августа. Как подчеркнул Ступников, это кино когда-то сделало Цоя культовой личностью.

«В период, когда люди зачастую вообще не разбираются в стилях и жанрах музыки, не знают исполнителей, которые были актуальны 5-10 лет назад, Цой продолжает будоражить сердца молодежи. Не надо забывать, что именно кино его сделало такой культовой всеобъемлющей фигурой. На формирование героического образа Цоя повлиял и фильм "Игла" Рашида Нугманова. Известно, что музыканты, которые гибнут и оставляют след в массовом сознании, превращаются в некие фигуры, воплощение чего-либо. Например, Александр Башлачев - поэт, Майк Науменко – рок-звезда, а Цой – герой в прямом и переносном смысле. Это некий человек, который защищает других, жертвует собой. Все это мы видим в фильме "Игла": герой спасает девушку от наркотиков, противостоит огромной банде в Казахстане. Люди, которые смотрели фильм, проецировали это на самого Цоя», – рассказал он.

При этом собеседник НСН подчеркнул, что глубокое кино Рашида Нугманова рассчитано на широкую аудиторию.

«Не может не радовать, что фильм гораздо глубже, чем многие его воспринимают. Рашид Нугманов – серьезный режиссер, сторонник авторского кино неблокбастерского и неголливудского типа. В его работах можно наблюдать массу всего интересного с точки зрения киноведов: смешанная хронология, вживление анимационных фрагментов в фильм, также фрагменты чужих песен, даже научных передач. Этот эксперимент не опускается до уровня массового зрителя, а подтягивает до элитарного уровня тех, кто заинтересовался фильмом. Люди, которые будут смотреть картину внимательно и с открытым сердцем, почерпнут для себя массу интересного в плане того, каким может быть серьезное настоящее кино. Фильм рассчитан на самую широкую аудиторию, поэтому о нем не забывают. Он заслуживает внимания не только из-за Цоя. Я настоятельно рекомендую посмотреть кино, это действительно серьезный опыт в интеллектуальном плане», – заявил Ступников.

В свою очередь кинокритик Александр Шпагин в разговоре с НСН также отметил, фильм «Игла» скорее можно отнести к артхаусу, чем к коммерческому кино. По его словам, люди не пойдут смотреть картину в кинотеатры, а сама идея устроить показ спустя аж 36 лет - двойная нелепость.

«С 1987 по 1989 год коммерческими были телевизионный проект "Гардемарины, вперед!", фильм "Воры в законе", который снимался, как политическая драма, но получился эффектным и зрительским, а также "Интердевочка", которую Тодоровский снимал скорее в привычном лирическом стиле. "Игла" тоже чистый артхаус, картина получилась коммерческой только на волне нереальной любви к Цою, которой был отмечен 89-й год. Это был год Цоя, он везде гремел, собирал стадионы, потом погиб, и началась культовая слава. Именно поэтому "Иглу" смотрели, но зрители были разочарованы: все шли на боевик, а посмотрели что-то странное и чудное. Успех "Иглы" был сродни "успеху" фильма "Спортлото-82" Гайдая. Эта лента была самой успешной с 1982 года, все на нее ломанулись, но никому она не понравилась. В случае с "Иглой" девочки лишний раз посмотрели на своего кумира. Цой смотрелся выразительно, а вот картина была совершенно незрительской. Выпускать ее на экране сейчас – двойная нелепость», – отметил он.

В марте 2022 году в российских кинотеатрах показали культовые фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Общие сборы картин достигли 75 миллионов рублей, что по оценке экспертов кинорынка можно считать успешной кассой, напоминает «Радиоточка НСН».