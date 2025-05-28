На какие сериалы вам стоит обратить внимание на этой неделе

Сериал "Фишер. Затмение", в онлайн-кинотеатре Wink.ru с 29 мая

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Один из самых ожидаемых сериалов года - триллер "Фишер. Затмение" - с 29 мая будет доступен зрителям. Сериал пополнит линейку Wink Originals, в которой вышли уже такие проекты, как "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Фишер", "Балет", "Чистые" и другие. В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Создается впечатление, что триллер основан на реальных событиях, но так ли это на самом деле?

Первый сезон "Фишера" был действительно основан на реальных событиях. Главные роли сыграли Иван Янковский, Александр Яценко и Александра Бортич. "Фишер" получил две награды на премии "Золотой орел" в номинациях "Лучший сериал онлайн-платформы" и "Лучший актер онлайн-сериала" (Иван Янковский), Александра Бортич была отмечена номинацией "Лучшая актриса онлайн-сериала".

У второго сезона новый режиссер - Александр Цой. Герой Ивана Янковского - следователь Евгений Боков - в сериале "Фишер. Затмение" предстанет перед зрителем другим человеком. Его характер станет более жестким. Изменятся также привычки и внешний вид. Боков избавится от ростовского акцента и переоденется в солидные костюмы.

«‎Я чувствовал большую ответственность во время работы над продолжением проекта. Первый сезон очень понравился зрителям, и это добавляло давления. Но одновременно эта ответственность и вдохновляла, для меня она скорее была мотивацией, чем грузом. Мы с командой старались не повторяться, развивать историю, углублять характеры, чтобы не обмануть доверия зрителя», — говорит Иван Янковский.

В сериале сыграли Ирина Старшенбаум, Александр Яценко. Никита Худяков, Александра Ребенок, Алексей Агранович, Андрей Максимов, Даша Верещагина, Степан Девонин и другие. Шоураннерами и авторами сценария вновь стали Сергей Кальварский и Наталья Капустина.

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Действие третьего сезона популярного сериала разворачивается через полгода после событий второго. Приматы и подруги, объединившись на фоне энергетической диверсии "Ларисы", зимуют в московском метро под руководством Барона (Владимир Епифанцев). Каждый переживает этот опыт по-разному, но проблемы ждут всех. Бывшего Хранителя Семени Юлика (Филипп Бледный), потерявшего память, эксплуатируют приматы, но он находит поддержку в лице Рады (Пелагея Невзорова). Неожиданно объявляется бывший начальник Деда - Анатолий (Виктор Васильев), который едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним, хотя путешествие обещает быть не из легких.

В третьем сезоне проекта к своим ролям вернулись Никита Кологривый, Светлана Камынина, Андрей Скороход, Жанна Эппле, Ольга Веникова, Дмитрий Белоцерковский, а новых персонажей также сыграли Илья Лыков, Владислав Ветров. Режиссер третьего сезона - Сергей Малюгов.

«‎На съемочной площадке я чувствовал себя как в компьютерной игре. Мы не играли на зеленом фоне, а оказались в технологическом будущем. Создатели построили масштабные декорации и придумали футуристичные костюмы, которые передают их интерпретацию будущего. Такой подход к проекту очень вдохновляет, — комментирует Никита Кологривый, сыгравший главную мужскую роль. - Я чаще играл отрицательных героев, здесь же мой персонаж — протагонист. В стае "приматов" он отвечает за доброту, юмор и поддержку, ему многое сходит с рук благодаря обаянию. Изобретательность, общительность и наивность Геры близки мне".