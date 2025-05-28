Опубликован трейлер документального сериала «Общак. Главная ОПГ России»

Новый документальный сериал "Общак. Главная ОПГ России", рассказывающий об одной из крупнейших преступных группировок мира, державшей в страхе весь Дальний Восток, впервые покажут в Москве в рамках конкурсной программы Beat Film Festival. Киносмотр пройдет с 5 по 15 июня в Москве.

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...Конец 80-х. Комсомольск-на-Амуре. Отсидев полжизни, сюда приезжает некто Евгений Васин ― рецидивист по кличке Джем, которого по понятиям должны были убрать еще в тюрьме. Но в итоге самопровозглашенный вор в законе стал короновать других и превратился в полноценного хозяина Дальнего Востока. На смену рухнувшему коммунизму сюда приходит бандитизм, где вместо мэра и милиции последней инстанцией является именно Васин, а подростки все как один мечтают стать пехотой Джема и пополнить ряды "Общака". Все ресурсы: от копейки с мелкого гоп-стопа до отката с авиазавода ― уходят новым хозяевам, и в город стекаются грузовики с наличными и золотом, заставляя огромный и богатый регион служить лишь одному человеку.

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Как никому неизвестному самозванцу удалось подчинить себе огромный, богатый промышленный регион и превратить Дальний Восток в мафиозную столицу? И что привело к краху некогда процветающую группировку?

В этом разбирались создатели проекта: сценаристы Игорь Залюбавин и Арина Макаренко, режиссер Владислав Кузнецов и оператор Михаил Лошкарев. Рассказчик истории ― специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru, криминальный журналист Игорь Надеждин. Он станет проводником для зрителей между эпохами, подробно расскажет о становлении "Общака" в конце 80-х и развале группировки в 2000-х. Ему в этом помогут непосредственные участники событий: действующие на тот момент члены ОПГ, представители власти, а также свидетели и жертвы, пострадавшие от действий Джема и его сподручных. Героями документального сериала стали бывшие члены "Общака", среди которых близкий друг семьи Джема и Евгений Демин (Тихомиров), сын штатного киллера "Общака" Павла Тихомирова, чья история легла в основу сериала "Лихие".

Документальный сериал "Общак. Главная ОПГ России" полностью отражает новую стратегию развития документальной линейки и работает в связке с криминальной драмой режиссера Юрия Быкова "Лихие" о 90-х в России, вторая глава которой выйдет в Okko уже этой осенью. Подобное взаимодействие позволяет зрителю максимально погрузиться в тему и подробно рассмотреть проблему с художественной и документальной точек зрения.