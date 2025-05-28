Критики оценили фильм «Каратэ-пацан: Легенды»

Критики холодно приняли фильм «Каратэ-пацан: Легенды» с Джеки Чаном
30 мая состоится премьера спортивного фильма «Каратэ-пацан: Легенды». Критики уже посмотрели картину и холодно оценили её: на Rotten Tomatoes ленту рекомендуют только 53% обозревателей.
Критики больше всего ругают бои и сценарий. По мнению некоторых, сюжет получился слишком предсказуемым, а хореография менее выразительна, чем в прошлых фильмах. При этом отмечается, что картина лёгкая и не успевает надоесть за полтора часа хронометража.
Что пишут критики о фильме «Каратэ-пацан: Легенды»
- «В новой части понятный сюжет, но в ней мало отражены темы, которые вызвали эмоции в оригинале — там затрагивались подростковая неуверенность, первая любовь и проблемы от школьных хулиганов. В этот раз всё значительно хуже».
- «Исполнитель главной роли Бен Ван, несомненно, лучший в этом фильме — он невероятно талантлив и симпатичен. Но сценарий похож на жалкую подделку под первый фильм, в нём очень мало души — а это крайне необходимо, учитывая талант Вана».
- «Те, кто надеется, что "Каратэ-пацан: Легенды" будет на уровне любого сезона "Кобра Кай", наверняка будут разочарованы. Новый фильм заставляет тосковать по ремейку 2010 года».
- «Сюжет просто ужасен. Он настолько переполнен штампами, что едва успеваешь посмеяться над одним, как другой тут же наносит тебе удар по голове».
«Каратэ-пацан: Легенды» учитывает события обоих предыдущих фильмов — оригинала 1984 года с Ральфом Маччио и ремейка 2010 года с Джеки Чаном. Звёзды предыдущих картин вернулись в новой ленте, а главную роль сыграл Бен Ван («Американец китайского происхождения»).