Критики оценили фильм «Каратэ-пацан: Легенды»

30 мая состоится премьера спортивного фильма «Каратэ-пацан: Легенды». Критики уже посмотрели картину и холодно оценили её: на Rotten Tomatoes ленту рекомендуют только 53% обозревателей.

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Критики больше всего ругают бои и сценарий. По мнению некоторых, сюжет получился слишком предсказуемым, а хореография менее выразительна, чем в прошлых фильмах. При этом отмечается, что картина лёгкая и не успевает надоесть за полтора часа хронометража.

Что пишут критики о фильме «Каратэ-пацан: Легенды»

«В новой части понятный сюжет, но в ней мало отражены темы, которые вызвали эмоции в оригинале — там затрагивались подростковая неуверенность, первая любовь и проблемы от школьных хулиганов. В этот раз всё значительно хуже».

«Исполнитель главной роли Бен Ван, несомненно, лучший в этом фильме — он невероятно талантлив и симпатичен. Но сценарий похож на жалкую подделку под первый фильм, в нём очень мало души — а это крайне необходимо, учитывая талант Вана».

«Те, кто надеется, что "Каратэ-пацан: Легенды" будет на уровне любого сезона "Кобра Кай", наверняка будут разочарованы. Новый фильм заставляет тосковать по ремейку 2010 года».

«Сюжет просто ужасен. Он настолько переполнен штампами, что едва успеваешь посмеяться над одним, как другой тут же наносит тебе удар по голове».

«Каратэ-пацан: Легенды» учитывает события обоих предыдущих фильмов — оригинала 1984 года с Ральфом Маччио и ремейка 2010 года с Джеки Чаном. Звёзды предыдущих картин вернулись в новой ленте, а главную роль сыграл Бен Ван («Американец китайского происхождения»).