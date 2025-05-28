Представлен трейлер «Тома и Джерри» в стиле аниме

Кинокомпания Warner Bros. представила трейлер новых эпизодов своего мультсериала "Том и Джерри".

© Кадр из трейлера

Серии Tom and Jerry Gokko повторяют классические, но выполнены в стиле аниме. Они будут выходить на канале WB Kids.

Два эпизода были нарисованы в 2022 году и были показаны в ноябре. Выход был приурочен ко Дню сыра, его отмечают в Японии 11 ноября. В одном из эпизодов был еще один персонаж - маленький мышонок Таффи в белом подгузнике. В новых выпусках аниме появятся и другие персонажи мультсериала.

Трейлер на платформе YouTube уже собрал несколько сотен положительных реакций.