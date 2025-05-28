В российский прокат выйдет фильм Ричарда Линклейтера «Новая волна»

В российских кинотеатрах покажут комедию Ричарда Линклейтера, ставшую ранее одной из главных премьер 78-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба компании «Экспонента фильм», которая выступила дистрибьютором картины в России.

© РИА Новости

Для режиссера это первая лента, которая полностью снята на французском языке.

Проект расскажет историю создания ключевого фильма французской новой волны «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара. Режиссера на экране воплотил Гийом Марбек. Роль Жан-Поля Бельмондо исполнил Обри Дюллен. Также в картине снималась Зои Дойч.

Ранее сообщалось, что в официальном российском прокате представят фильм открытия Каннского фестиваля 2025 года «Уехать однажды» французского режиссера Амели Боннен, напоминает «Радиоточка НСН».