Канделаки предложила снять фильм про «Сталкерквашино»

В Новый год на канале ТНТ могут показать фильм «Сталкерквашино». Об этом генеральный директор канала Тина Канделаки пошутила у себя в Telegram-канале.

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По ее словам, на идею переплести хорошо знакомые киновселенные — фильма «Сталкер» Андрея Тарковского и деревни из мультсериала «Простоквашино» — ее вдохновили коллеги.

По сюжету воображаемого проекта накануне Нового года обычная московская семья отправляется в запретную Зону, где когда-то была деревня Простоквашино.

«По слухам, там есть дом, где исполняются самые заветные мечты. А ведет их туда Почтальон Сталкер — проводник по Зоне — то ли простой пенсионер, то ли апостол новой веры», — объяснила сюжет Канделаки.

К посту Канделаки приложила несколько сгенерированных нейросетью иллюстраций с персонажами «Простоквашина» в мире «Сталкера».

Пост о Сталкерквашино появился на фоне сообщений о том, что ТНТ планировал выпустить комедию о Шурике, короле эстрады Филиппино-Киркорино и персонаже Чебубу. Планировалось, что сюжет «Чебубу и другие приключения Шурика» расскажет о Шурике, который в сопровождении Чебубу и короля российской эстрады Филиппино-Киркорино, будет путешествовать по легендарным советским фильмам и современным мемам. Позже Канделаки заявила, что канал отказался от этой идеи.