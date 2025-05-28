Звезде «Чебурашки» пришлось сниматься с настоящим медведем

Новая семейная комедия Макса Максимова «Мой папа — медведь» выйдет на большой экран 31 июля. Об этом «Газете.Ru» сообщила кинопрокатная компания «Атмосфера кино».

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Главная героиня фильма — 11-летняя Маша (Ева Смирнова), с которой отец решает провести выходные в уединенном лесном домике. Случайно он превращается в бурого медведя.

В картине также сыграли Роман Курцын, Борис Дергачев, Александр Головин, Андрей Пынзару и профессиональный зверь-артист — медведь Том.

По словам режиссера, фильм действительно снимали с настоящим медведем, без компьютерной графики, при этом сам Том не пострадал и превзошел все ожидания.

Роман Курцын признался, что и ему непросто было делить кадр с медведем, однако он восхищается мужеством юной актрисы Евы Смирновой, которой пришлось часто вести диалог со зверем.

«То, что она сделала в этом фильме — это действительно уникально. Не каждый мужчина осмелится взять себе в партнеры такого могучего зверя, вести с ним диалог, играть сцены. Считаю, что ее работа — просто невероятна!» — говорит артист.

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