Из российской версии боевика «Мастер» вырезали ряд моментов

Российская версия фильма «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли оказалась короче оригинала примерно на 32 секунды из-за вырезанных сцен. Из начальных титров исчезли упоминания об исполнительных продюсерах проекта, украинцах Владимире Артеменко и Евгене Ступке. Также в РФ купировали эпизод, в котором во время погони герой Стэйтема проезжает мимо стены с надписью «Украина» на английском языке, сообщает телеграм-канал «Комендант кинокрепости». Кроме того, в российской версии убраны все упоминания о том, что главному герою противостоит русская мафия: вместо «Это русская мафия?» в дубляже звучит просто «Это мафия?», а также полностью исчезла сцена с аудиосообщением от капитана братвы на русском языке.

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Также стало известно, что российские стриминги переозвучили фильм «Конклав» о тайнах Ватикана из-за закона об ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), а также вырезали сцены из ряда других зарубежных картин. В «Конклаве» заменили слово «геи» на «нетривиальные», что привело к полной потере смысла эпизода. А в другой сцене фраза «геи и разводы» приобрела звучание «нетрадиционные ценности».

«ИнтерМедиа» напоминает, что в марте этого года «Мастер» стал лидером международного проката, заработав в 63 странах 30,2 миллиона долларов: половина этой суммы, 15,2 приходится на США.