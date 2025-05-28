Какие фильмы принесут кассу в повторном прокате

Масштабные и зрелищные картины могут собрать хорошую кассу в повторном прокате, особенно при отсутствии достойных жанровых конкурентов, допустили эксперты НСН.

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Повторный показ блокбастеров, фильмов, вызывающих ностальгию, либо картин, которые прежде не выходили в России на большом экране, помог бы привлечь зрителей в кинотеатры, допустили эксперты, опрошенные НСН.

С 3 июля в российском прокате снова появится мелодрама Оксаны Бычковой «Питер FM» с Екатериной Федуловой и Евгением Цыгановым в главных ролях, фильм представит кинопрокатная компания К24. Как отметил в разговоре с НСН кинокритик Александр Шпагин, с первым выходом на большие экраны картина показала достойные сборы, однако сегодня вряд ли удивит зрителя.

«Фильм "Питер FM" на момент выхода для меня был врагом. Я понимал, что с него начнется линия гламура в кино, хотя еще не было такого слова. Авторы не создавали гламур, а снимали лирическую картину в новом для них стиле. Продюсеру фильм изначально не понравился, его решили не выпускать, но затем закинули на кинорынок. Все прокатчики, как люди ушлые, поняли: "Это то, что нужно". Они всегда правы, поскольку являются зеркалом аудитории. В итоге картина шла очень активно и собрала мощную кассу. Однако сегодня, когда волна гламура прошла, это воспринимается, как что-то глубоко устаревшее», — заявил он.

По словам собеседника НСН, повторный прокат в целом редко собирает большую кассу.

«Еще ни разу такого не было, чтобы фильм при повторном прокате что-то собирал, если, это не премьера, как было с "Унесенными ветром". У нас фильм собрал огромную кассу через 50 лет после мировой премьеры, в кинотеатре "Октябрь" были нереальные очереди. Тогда я был в шоке, что фильм 1939 года вдруг имеет такой успех, но это фантомы и глюки перестройки. Также успешным был повторный прокат "Иди и смотри". Это редкий случай, когда картина на большом экране воспринимается круче. Однако непонятно, зачем повторно выпускать фильмы камерного типа, которые на экране компьютера воспринимаются также, как в кинозале», — уточнил Шпагин.

В свою очередь главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с НСН допустила, что блокбастеры, либо кино, вызывающее ностальгию, смогло бы привести зрителя в кинотеатр на фоне отсутствия достойных конкурентов в прокате.

«"Питер FM" был феноменальным успехом. Ни продюсеры, ни прокатчики не ожидали, что картина соберет 7,3 миллиона долларов в 2006 году. Романтическая комедия с хорошими актерами попала в аудиторию, плюс время выхода было удачное, а конкурентов мало. Для повторного проката подходят фильмы, которые уже завоевали любовь и внимание зрителей. В этом случае лучше всего подходят блокбастеры, например, "Девятая рота" и "Сталинград". Нужно то, что люди в свое время посмотрели и им понравилось, такое захотят пересмотреть, особенно при отсутствии аналогичных релизов на дате. Возможно, в повторном прокате достойно показали бы себя "Ночной дозор" и "Дневной дозор", которые звучали очень громко и в свое время переломили отношение к кинопоказу на Новый год. До 2008 года среди продюсеров бытовало мнение, что новогодние даты – не лучшее время для кино. "Дозоры" показали, что эти праздники – самые сладкие даты», — подчеркнула она.

С 14 августа в повторный прокат в России также выйдет культовая драма «Игла» режиссера Рашида Нугманова с Виктором Цоем в главной роли. Как рассказал «Радиоточке НСН» музыкальный критик Денис Ступников, картина является примером интеллектуального кино для широкой аудитории.