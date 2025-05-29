Почему стоит посмотреть якутский фильм «Там, где танцуют стерхи»

Якутский кинематограф представляет собой уникальный феномен в российской киноиндустрии. В течение последнего десятилетия он совершил стремительный взлет, подобно ракете, на вершину российского кино.

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Бег за радугой

Значительный вклад в это внес Михаил Лукачевский, основатель и продюсер якутской кинокомпании «Сайсары Синема», режиссер, активно экспериментирующий с различными жанрами. В 2013 году он представил напряженную драму «Белый день», а в 2021 году — мрачный триллер «Вертолет». Однако его новая, казалось бы, «детская» работа стала неожиданностью для многих.

«Там, где танцуют стерхи» — это оригинальная по своей концепции картина, вдохновленная автобиографической повестью Ивана Дьячковского «Бег за радугой». Реалистичность в ней сведена к минимуму, зато мистика и фольклор преобладают.

Съемки фильма длились почти три года, большую часть которых режиссер провел в поисках стерхов — редких птиц, чей танец мечтал увидеть главный герой. Однако численность этих белых журавлей критически мала, а места их обитания в Якутии труднодоступны даже для орнитологов. Поэтому стерхов на экране воссоздали с помощью компьютерной графики.

— Михаил до последнего не оставлял надежды найти стерхов, — вспоминает продюсер Валерия Моторуева. — Оказалось, что нет даже приличных изображений стерхов в фотобанке ни в Китае, ни в России. Пришлось их воссоздавать с нуля при помощи компьютерной графики, которая пока не очень развита в Якутии.

Есть несколько специалистов, и все они были у нас задействованы. Это была самая сложная часть производства.

Сюжет фильма

Действие происходит в 1970-х. Маленький Ваня (Михаил Слепцов), восьми лет от роду, возвращается в родное якутское село после лечения травмы позвоночника в городской больнице.

Воспоминания о старших братьях, матери (Нюргуяна Шадрина) и даже о том, как он упал в погреб, стерлись из его памяти. Ваня не может ходить, но родители не теряют надежду на его выздоровление.

Но вскоре в семью приходит горе. Мальчик тяжело переживает утрату матери. Отец по имени Ион (Ньургун Бэчигэн), пытаясь облегчить печаль сыновей, рассказывает им старинное предание о том, что все живые существа после смерти перерождаются, обретая новую форму. Согласно этой легенде, их мама превратилась в стерха — редкого белого журавля. Эта история дает Ване надежду. Он верит, что, научившись ходить, он сможет отыскать стаю стерхов и вновь увидеть свою мать.

С этого момента реальность переплетается со сказкой. Ваня верит, что по просторам Амгинского района ходят жирафы и даже носороги. Его братья уверены в богатырском происхождении их семьи, поэтому для отца не составляет труда поднимать огромные бочки с водой, успевать колоть дрова, вести хозяйство и заботиться о четверых сыновьях.

В этом волшебном мире даже злая Баба-яга предстает доброй старушкой, использующей фотоаппарат как оберег. Все вокруг преображается, утрачивая свою подлинность.

Основано на реальных событиях

Но фильм вовсе не утопия, а почти автобиография. Весь этот сюрреализм, как ни странно, происходил с автором повести Иваном Дьячковским на самом деле, только в его семье было семеро братьев. Он вырос, стал учителем физики, путешественником, писателем и поэтом, защитником и исследователем природы.

Ему было девять лет, когда он самостоятельно отправился именно на поиски стерхов, дошел до Хабаровского края. Став старше, в 13–15 лет, добрался до Иркутска, Читы, Советской Гавани, оттуда на катере до Японии. И все это при проблемах с позвоночником.

Все это имеет прямое отношение к фильму. Михаил Лукачевский познакомился с Дьячковским на пароме, переправляясь из Якутска в Нижний Бестях. Пожилой человек предложил ему купить картины со стерхами. Михаил узнал художника, когда-то приходившего к ним в школу, и купил все его картины. А затем прочитал книгу и решил снимать фильм, который оказался сложным и дорогим в производстве.

Актеры

Ведь в картине играют дети, которые получали азы актерского образования в своеобразном летнем пионерлагере, устроенном режиссером. Взрослые же роли сыграли профессиональные артисты, за исключением Анатолия Стручкова. Он стал талисманом якутского кино, но при этом не имеет актерского образования, работал приставом.

Но работали и профессионалы. Актриса Театра им. Ойунского, выпускница Театрального училища им. Щепкина Зоя Попова сыграла старуху по прозвищу Неругай, которую дети воспринимают как колдунью. Мы ее помним по «Царь-птице» Эдуарда Новикова.

— Я давно мечтал о такой истории, — признается режиссер. — Стерхи — редкие белые журавли, обитающие у нас на Севере и на юге Китая. Они там зимуют, а весной прилетают в Якутию и танцуют брачный танец. Согласно поверью, увидеть танец стерхов может только по-настоящему счастливый человек. Это сакральные птицы.

Сдается, все члены съемочной группы оказались счастливчиками. Режиссер вспоминает, что когда в кадре нужен был туман — он спускался. Когда солнце — оно ярко светило.

— Похоже, птицы нас благословили, и мы окрыленно работали, — говорит режиссер.

Когда дело хорошее, все делается с душой. Про доброту же фильм, про детей.

И это оценили отборщики российских фестивалей. «Там, где танцуют стерхи» вошел в конкурсную программу третьего открытого российского кинофестиваля «КСТОкино», который открывается 24 мая в г. Кстово Нижегородской области.

Фильм будет соревноваться с семью полнометражными лентами (среди них «Мятежники» Владимира Аленикова, «Сумма квадратов катетов» Киты Фрайхайта, «Лгунья» Юлии Трофимовой и другие). Жюри этого конкурса возглавит народная артистка России Валентина Теличкина. Победители станут известны 29 мая.