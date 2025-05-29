По игре Death Stranding выйдет аниме в дополнение к фильму

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима подтвердил, что в разработке находится аниме по его игре Death Stranding.

«Я в настоящее время работаю с A24 над экранизацией Death Stranding в виде игрового фильма, По факту, мы также в настоящее время работаем над аниме-адаптацией», сказал Кодзима в интервью с Vogue Japan. Это первое официальное подтверждение анимационного проекта, хотя ранее разработчик упоминал возможность создания аниме в интервью с Variety.

Death Stranding, вышедшая в 2019 году, представляет собой симулятор курьера в постапокалиптическом мире. Сюжет разворачивается в мире, пережившем событие «Смертельного выброса», которое стерло границы между миром живых и мертвых. Игра сочетает элементы социального взаимодействия и философские размышления о связях между людьми. Изначально Кодзима создавал Death Stranding как интерактивный фильм с глубокой проработкой персонажей и философскими темами.

О деталях аниме-проекта, включая студию-производителя и дату выхода, пока не сообщается.