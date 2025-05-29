Стартовал второй сезон сериала «Фишер»

Сегодня на Wink вышла первая серия второго сезона сериала «Фишер», который носит подзаголовок «Затмение». Эпизод уже можно посмотреть, а второй выйдет 5 июня.

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Продолжение детективного сериала расскажет новую историю о поисках опасного преступника. Следователи Валерий Козырев и Евгений Боков берутся за новое дело о расследовании действий злоумышленника, который действовал в современной России.

Главные роли в «Фишере: Затмение» вновь исполнили Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов. Саши Бортич во втором сезоне проекта нет, зато появилась Ирина Старшенбаум. К роли шоураннеров вернулись Сергей Кальварский и Наталья Капустина.