Где сняли эпизоды нового шпионского детектива «Разящий луч»

Эпизоды шпионского детектива «Разящий луч» были сняты в кинопарке «Москино». В фильме использовались натурные площадки «Питерский бар», «Витебский вокзал» и «Москва 1940-х годов». Продюсер Александр Стариков и режиссер Алексей Мурадов рассказали о своем опыте съемок на этих локациях.

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Сюжет картины разворачивается вокруг советской разведки, которая вербует валютного спекулянта Кима Никанорова. Ему поручают ввести в заблуждение американскую сторону и установить контакт с агентами ЦРУ, используя прикрытие официальной работы.

Александр Стариков отметил, что съемки проходили одновременно на нескольких площадках кинопарка. В декорациях «Москвы 1940-х годов» была воссоздана Германия 1970-х, где снимали сцены в кафе, у выхода из гостиницы и другие эпизоды. Также использовались интерьеры: лобби-бар немецкого отеля и номер в мотеле. Продюсер подчеркнул, что главное достоинство площадки — наличие множества декораций в одном месте, что делает съемочный процесс удобным и приятным.

В фильме заняты популярные актеры: Иван Колесников, Дарья Мороз, Кирилл Гребенщиков, Павел Трубинер, Евгений Харитонов, Марина Петренко и другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве также начались съемки полнометражного игрового фильма «Московская касса невест». Он представляет собой авантюрную историческую романтическую комедию с элементами фантастики. Производством ленты занимается продюсерский центр Киностудии Горького при поддержке Министерства культуры России и участии студии Monumental Vision. Съемки ленты пройдут в том числе в кинопарке «Москино».