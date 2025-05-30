На Дальнем Востоке создадут систему подготовки киноспециалистов

Стратегическое соглашение о сотрудничестве при подготовке специалистов для создания кино подписали на полях II Международного форума креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке" Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Арктический государственный институт культуры и искусств (АГИКИ) и АНО "Центр поддержки предпринимательства" Приморского края ("Мой бизнес"). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ДВФУ.

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«На полях II Международного форума креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке" подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для киноиндустрии. Совместные образовательные проекты, стажировки, курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку обеспечат ДВФУ, АГИКИ и АНО "Центр поддержки предпринимательства" Приморского края ("Мой бизнес"). Программа, разработанная в рамках сотрудничества, сочетает академическую фундаментальность, практикоориентированный подход и глубокое понимание вызовов, стоящих перед современной креативной экономикой», — сообщили в пресс-службе.

Советник ректора ДВФУ и директор Центра развития креативных индустрий ДВФУ Муслим Товбулатов считает, что подписание соглашения поможет в формировании устойчивой инфраструктуры подготовки специалистов для киноиндустрии на Дальнем Востоке.

«Оно отражает не только совместное намерение вузов и институтов развития, но и реальный запрос региона на новые кадры, новые подходы и новые смыслы. Мы запускаем не просто образовательные программы - мы создаем будущее дальневосточного кино, здесь и сейчас», — отметил Товбулатов.

Как сказал директор Центра креативных индустрий Приморья Александр Тюрчев, сейчас возобновляется интерес иностранных и федеральных кинокомпаний к съемкам проектов в Приморском крае.

«Мы считаем важным, чтобы на этих проектах смогли работать местные специалисты, так называемый второй съемочный состав. Сотрудничество с ДВФУ и АГИКИ направлено как раз на подготовку таких специалистов. Таким образом мы будем наращивать компетенции в области индустрии кинопроизводства внутри региона и в перспективе сможем реализовать собственные масштабные проекты», — сказал Тюрчев.

ДВФУ принимает активное участие в развитии киноиндустрии на Дальнем Востоке. В 2024 году университет открыл набор на программу дополнительного профобразования "Кинопроизводство: от идеи до премьеры", а в 2025 реализовал программу повышения квалификации "Креативные пространства как инструмент развития региона: практики и ориентиры" совместно с АГИКИ. ДВФУ разрабатывает узкопрофильные программы по подготовке операторов, сценаристов, звукорежиссеров и актеров.

Форум креативных индустрий проходит в Якутске с 29 по 31 мая. В повестке - презентации проектов в области музыки, кино, анимации, моды. В форуме принимают участие около 6 тыс. человек, в том числе 250 спикеров из 39 регионов России и 9 других стран. Деловая программа включает 150 мероприятий.