Юлия Пересильд ответила, чего не хватает русскому кино

— В картине "Мужу привет" вы и Владимир Вдовиченков исполнили главные роли. Как сложился ваш тандем?

— Мы с Володей до этого никогда не работали вместе, хотя были знакомы. Мне он нравится как артист. Но, знаете, бывает так, что нравится человек как артист, а вот как партнер на съемочной площадке — не складывается. В нашем случае все получилось, и, как мне кажется, очень хорошо. Лично мне было очень комфортно и интересно. По сути, "Мужу привет" очень простое кино: нет ни спецэффектов, ни масштабных сцен. Но с актерской точки зрения невероятно сложная картина, потому что сцены нужно было разбирать по микронюансам. Мы спорили, задавали вопросы, предлагали, пробовали варианты — такое актерское счастье! И конечно, наше партнерство с Володей этому фильму очень много дало. Мне кажется, между нами возникла творческая химия, и поэтому история персонажей сложилась. Хочется обратить внимание, что так называемых опорных столпов в этом кино было шестеро: Владимир, я, Кирилл Русин, который исполнил роль моего сына, Екатерина Воронина, сыгравшая мою дочь, а также Антон и Мария Масловы. Наша шестерка работала интересно, сложно, подробно и увлекательно.

— Что для вас стало самым сложным во время съемочного процесса?

— Из традиционного: зима, холодно, колготки... Это все, конечно, бытовые сложности, которые всегда в кинопроизводстве случаются. Но, наверное, одна из самых сложных смен для меня была в локации больницы, потому что почти все эти сцены были помещены в один день ввиду сжатых сроков производства. Кроме того, все они очень эмоциональные. Мне было крайне важно и интересно разобраться в том, что может чувствовать женщина, влюбившаяся в другого мужчину, пока ее муж, можно сказать, безнадежно болен. Это и совесть, и чувство вины, и невероятное счастье, и множество вопросов к самой себе: могу ли я позволить себе быть счастливой?

— Вам было сложно вжиться в роль Катерины? Похожа ли героиня на вас?

— Безусловно, все героини так или иначе похожи на меня, так и Катерина в чем-то на меня похожа, а чем-то отличается. Мне кажется, важно было сделать ее более простой. Она все-таки социальная героиня, обычная женщина, и в чем-то, возможно, даже проще, чем я. Мне также хотелось сделать ее узнаваемой, чтобы женщины в стране могли посмотреть на нее и вместе со мной прожить эту историю. Сложно ли было? Никогда не бывает просто, если ты хочешь глубоко погрузиться в суть. Но именно в этом и заключается интерес. Эта героиня, Катерина, тоже не сразу во мне проросла. А потом я в нее влюбилась; она мне нравится. Она хорошая, честная, трогательная, порядочная, благородная и ответственная.

— В картине "Мужу привет" совершенно удивительная атмосфера. Локации и костюмы отсылают к Советскому Союзу, хотя по наличию гаджетов у персонажей становится понятно, что действие происходит в наши дни. Как думаете, почему возникла такая идея? В чем замысел такой подачи картинки?

— Изначально, когда еще Мария Маслова писала этот сценарий, и затем, когда Антон Маслов вместе с нашими художниками, оператором-постановщиком придумывал, каким будет это кино, в качестве референсов использовался фильм "Москва слезам не верит". Мы даже в самом фильме про это немножко говорим. Это ностальгия по комнатному, очень подробному, трогательному, местами сентиментальному, но все же умному советскому кино. Я очень рада, что мы именно эту стилистику взяли за основу. С одной стороны, многое за эти годы изменилось, с другой стороны, я думаю, что, немного отъехав от Москвы, мы совершенно точно можем попасть и в это время, людей. Трогательность сохранена.

— С развитием технологий и искусственного интеллекта киноиндустрия претерпевает значительные изменения. Как вы относитесь к использованию ИИ в кино и возможному появлению цифровых актеров?

— Я в целом неплохо отношусь к искусственному интеллекту, хотя сама пока не обладаю навыками в этой сфере. Но мне это очень интересно, и я бы с удовольствием обучилась. Недавно вышел фильм "ON и Она", который полностью посвящен искусственному интеллекту и взаимодействию человека с ним. Нужно время, чтобы разобраться в этом вопросе. Знаете, Андрей Себрант (ученый и директор по стратегическому маркетингу "Яндекса" — ТАСС) с которым у нас был паблик-ток о фильме "ON и Она", сказал очень хорошую мысль: "Будет здорово, если искусственный интеллект мы будем брать в соавторы". Не стоит недооценивать его, но и переоценивать, наверное, тоже пока не стоит.

— Вы участвовали в проектах, связанных с космосом, высокими технологиями. Все это отвечает современной повестке. Как вы считаете, какие темы и жанры будут востребованы в российском кино в ближайшие годы?

— Несмотря на то что вопросы развития высоких технологий, космоса, искусственного интеллекта сегодня сильно тревожат и будоражат наши умы, навсегда актуальными останутся темы, связанные с человеком, человеческой душой, предназначением, семьей и ее сохранением, любовью и сложностями. Так показывает история: эти темы никогда никуда не уходили. Но посмотрим.

— Продолжая тему тенденций: сейчас в России набирает популярность проект "Театр в кино", экранизирующий театральные постановки. Расскажите, что думаете о такой инициативе?

— Я хорошо отношусь к этой инициативе и хочу отметить, что присоединилась к ней давно, когда Виталий Вульф посетил спектакль "Варшавская мелодия" и влюбился в него. Позже была создана телеверсия этого спектакля с Даниилом Страховым и со мной. Я знаю, что она до сих пор пользуется популярностью: в день, когда спектакль транслировался на канале "Культура", мне звонили множество людей и друзей из разных городов нашей страны с комментариями о том, как им понравилось, как они вдохновились. Тогда я задумалась: как здорово, что театр может через телевидение или кино охватывать всю Россию! Наша страна огромна, и у нас много театральных центров — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск. Но мне очень хочется, чтобы театр доходил до всех уголков нашей страны.

— Также популярностью пользуются ремейки. Как вы относитесь к такой "моде"? Есть ли, на ваш взгляд, фильмы, которые нельзя переснимать?

— Я спокойно к этому отношусь. Другое дело, что все очень зависит от результата. Имеет смысл создавать ремейки, если кино обретает новые смыслы, ведь 20 лет назад было снято одно кино, а через 20 лет мы и мир вокруг нас изменились. В таких условиях взгляд на историю должен меняться. Тогда, конечно, ремейк становится интересным для просмотра. Что касается вопроса о том, есть ли фильмы, которые нельзя переснимать, мне кажется, что слово "нельзя" не совсем уместно в контексте творчества. Однако каждый художник, помимо свободы в своем творчестве, берет на себя ответственность. Если он способен осознать эту ответственность и грамотно определить границы дозволенного, то тогда возможно все.

— Каких фильмов, на ваш взгляд, не хватает отечественному кинематографу?

— На мой взгляд, музыкальных фильмов в русском кино не хватает. Возможно, это связано с тем, что я сама увлечена идеей музыкального кино и музыкального языка в нашем кинематографе. Наш жанр не является мюзиклом, хотя мы стремимся к этому и осваиваем его элементы — это замечательно. Однако мне кажется, что у нас есть свой особенный жанр музыкального кино, и мне бы очень хотелось поработать в этом направлении, открыть его с разных сторон, исследовать и найти нашу нишу в этом жанре. Я замечаю, что подобные фильмы начинают появляться, но как человеку, который поет, немного танцует и учился у мастера Олега Львовича Кудряшова, мне очень такого кино не хватает.

— Вы одна из ведущих актрис современного российского кинематографа, множество картин позади, но, может, осталась ли у вас роль мечты? Кого бы хотели сыграть, например, из классики?