Каким будет новогодний спецэпизод «Союзмультфильма»

"Союзмультфильм" поделился афишей традиционного новогоднего спешла. В этот раз это будет эпизод популярного сериала "Приключения Пети и Волка" под названием "Битва с экстрасенсом".

По замыслу авторов зрителям предстоит окунуться в мир мультсериала "Приключения Пети и Волка" и популярного ТВ-проекта "Битва экстрасенсов". По сюжету, питерский школьник и его серый друг будут проверять сверхспособности нового кандидата в прорицатели, который уверяет публику в беспрецендентной возможности видеть будущее.

Однако после нескольких сеансов выясняется, что колдун оказался шарлатаном и не видит дальше своего носа, а просто решил ухватить свои пять минут славы.

Проект планируется создать в сотрудничестве с телеканалами 2X2 и ТНТ.

Напомним, что недавно представители телеканала ТНТ рассказали о том, что в их следующий новогодний проект войдет персонаж по имени Чебубу. Но потом отказались от этой идеи. Сотрудничество с "Союзмультфильмом", видимо, решили продолжить вот таким образом.