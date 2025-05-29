2 июня стартует Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье"

Во всех концертных пространствах зала "Зарядье" в рамках уже ставшего традиционным фестиваля обещано множество событий в самых разных жанрах, формах и стилях. Откроет форум звезда мировой оперы - уругвайский бас-баритон Эрвин Шротт. В сопровождении Московского симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина певец даст сольный концерт, где фрагменты из опер Моцарта и Верди будут соседствовать с "Четырьмя песнями Дон Кихота" Ибера, сарсуэлой и аргентинским танго.

Вокальное искусство, если не доминирует в афише, то занимает почетное место. Сразу три оперы будут представлены во всяческих вариантах. "Борис Годунов" Мусоргского с Ильдаром Абдразаковым в титульной партии и в режиссуре Сергея Новикова (6 и 8 июня); "Царская невеста" Римского-Корсакова, где главную партию исполнит Ольга Перетятько (5 июля); " Травиата" Верди с Надеждой Павловой в заглавной роли (26 июня).

Интересной особенностью музыкальных форумов "Зарядье" являются фестивальные коллективы, что собираются специально для знаковых концертов. В 2023 году состоялся дебют Фестивального симфонического оркестра, в прошлом году появился Фестивальный барочный оркестр, ныне соберется и Фестивальный хор, а Фестивальный барочный оркестр выступит в программе "Три контратенора" - Иван Бородулин, Вадим Волков, Андрей Немзер (4 июля).

Тема 80-летия Победы в Великой Отечественной войне станет одной из ключевых в фестивальной программе. 21 июня Камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема представит программу "Память сердца" - прозвучат инструментальные аранжировки песен советских композиторов о войне, ставших символами эпохи. 22 июня Большой симфонический оркестр и Юлия Рутберг представят программу, основанную на письмах с фронта... А литературно-музыкальную композицию "Лебединое озеро" - Евгений Князев в сопровождении ГАСО имени Е.Ф. Светланова под управлением Дмитрия Юровского (19 июня).

Есть в афише и несколько камерных вечеров: Ансамбль солистов оркестра "Виртуозы Москвы" исполнит сочинения Брукнера и Шуберта (5 июня); пианист Андрей Коробейников сыграет опусы Шуберта и Скрябина (8 июня); а "Окно времени. От Баха до Пярта" раскроют 15 июня. "Бетховен. Квартеты" - проект, который идет на протяжении седьмого концертного сезона. Отличительная черта всего цикла - соединение квартетов Бетховена с сочинениями русских композиторов. Валерий Гергиев и Денис Мацуев (2 июля и 28 июня) тоже выступят на фестивале.

Концерты в фолк-стиле дадут Болгарский народный хор (18 июня), Радик Тюлюш, этнопроект "Чалама" (21 июня), "Терем-квартет"(24 июня) и венгерский скрипач Роби Лакатош (29 июня). Хор Сретенского монастыря выступит с программой "Наша Родина - Россия" (12 июня).

А для самых маленьких слушателей пройдут мультимедийный концерт "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" (7 июня) и симфосказка "Волшебник Изумрудного города" (22 июня).