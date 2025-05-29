Какой получилась комедия «Джейн Остин испортила мне жизнь»

Когда работали Кира Муратова, Лариса Шепитько или Джейн Кэмпион, не было никакого "женского кино" - было просто хорошее кино. С вторжением феминизма с его напористой агрессией, далеко не всегда адекватной таланту, в мире действительно возникло специфически женское кино.

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Повод поговорить о некоторых последствиях - фильм "Джейн Остин испортила мне жизнь".

Первый полнометражный фильм Лауры Пиани - еще один феминистский манифест, открывающий в женском характере много такого, чего прежде кино благоразумно избегало. Вообще, с активизацией женской режиссуры кино успешно развенчивает многие мифы, сформированные веками доминировавшей "мужской" культурой. "Дыша духами и туманами" и прочие "Молчи, грусть, молчи" теперь неактуальны: усердно дымящую сигаретой размашисто шагающую фигурку в штанах и плаще на общих планах легко принять за подростка-переростка.

Камилль Рутерфорд играет начинающую писательницу Агату, поклонницу и последовательницу возвышенно романтического стиля популярной в мире Джейн Остин. Вскормленная этим стилем, к своим тридцати годам она все еще ждет идеального принца, ждет церемонных ухаживаний, и современные способы интернет-знакомств у нее вызывают отвращение. Как она горестно признается, лежа в постели со своим лучшим другом, повесой и коллегой Феликсом (Пабло Поли), в отношениях с ним есть все, кроме "химии". Это заставляет ее ощущать себя ненароком угодившей не в свой век. Результат - одиночество в толпе любителей высокой литературы: она работает в знаменитом парижском книжном магазине "Шекспир и компания". То есть обитает в мире литературных героев, мудрых мыслей и поучительных цитат. Грубая проза реальности вызывает у нее тошноту - что не раз будет продемонстрировано в фильме. Раскованная наедине с собой, она на людях всегда ощетинена, колюча и зажата.

При этом у нее все комплексы нимфоманки. На дне чашки с испитым саке ей видятся силуэты обнаженных мужчин, одну из таких грез наяву она проживет в ресторане, танцуя с голым официантом. Эти грезы она изложила в первой главе романа, который пытается написать; друг Феликс рукопись тайком пошлет в писательскую резиденцию знаменитой Джейн Остин. Там идея понравится, и героиню пригласят в Англию на двухнедельное пребывание в имении легендарной романистки, где ей предстоит завершить свою книгу. Зритель легко предугадает, что там, в буколике старинного имения, она и начнет свой новый роман - уже в жизни.

По жанру это комедия. Конечно, романтическая. Вероятно, от жанра - преувеличенно аспидные, брежневские брови героини, ее нервическая издерганность и склонность сценария насыщать жаркие литературные дискуссии многозначительными банальностями. Отсюда также образцово-показательное преображение храпящего во сне чопорного английского чурбана в робкого воздыхателя, которому непонятно что мешает признаться любимой женщине в нахлынувших чувствах (в этой роли Оливера, дальнего родственника Джейн Остин, - британский актер Чарли Энсон). В романтической комедии необходимы приметы очень красивой жизни - и в сельской глуши пройдет винтажный смокинговый бал в духе старого Голливуда с вальсами Штрауса. Предсказать ход сюжета можно с самого начала, финальный поцелуй - тоже.

К смело обнаженной физиологичности мышления феминистское кино нас уже приучило, с размаху протаранив многие допотопные табу. Нет ничего сенсационно нового и в прагматичном отношении героинь к противоположному полу как к собранию тупых и плоских, но необходимых недоразумений. То есть особых неожиданностей фильм не предъявит.

Но он безусловно назидателен. Это история о женщине, которая упускает свою жизнь и по ходу действия это постепенно осознает. О любви, которая прорастает обязательно на руинах прошлых заблуждений. О книжках, которые неосмотрительно сеют в неокрепших женских душах ничем не обоснованные иллюзии. О порочной практике прятаться от реальности, что всегда ведет к краху, если вовремя не вернуться в тот век, что правит бал здесь и сейчас. Наверное, для кого-то это будет внове, и тогда перед нами очень поучительная история.

Фильм двуязычный: во Франции говорят по-французски, в Англии - по-английски. Для авторов это важно - подчеркивает давнюю неприязнь двух стран друг к другу, что в какой-то мере символизирует границу, которую придется переступить своенравной Агате. Для нашего проката такие смысловые нежности чрезмерны: все персонажи говорят по-русски.

Фильм примечателен еще и тем, что в одной из финальных сцен на экране появляется в крошечном камео знаменитый театральный и кинорежиссер 95-летний Фредерик Вайсман, который два года назад снял свой последний игровой фильм "Меню удовольствий" и недавно объявил об завершении долгой и успешной кинокарьеры.