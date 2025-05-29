Иван Охлобыстин рассказал о новом сериале «Слепой»

Завершились съемки нового 13-серийного оригинального сериала для онлайн-кинотеатра Okko "Слепой" с Иваном Охлобыстиным в главной роли. Его герой - эксцентричный слепой миллиардер, который с помощью юного помощника, ставшего поводырем поневоле, будет спасать свой бизнес.

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Режиссер нового драмеди Сергей Сенцов, ранее работавший над многими успешными проектами, в том числе над сериалами "1703", "Престиж" и "Танго на осколках". Оператор сериала "Слепой" - Гайк Киракосян ("ГДР", "Ландыши. Такая нежная любовь"). Авторами сценария стал Александр Иштриков и Юрий Голайдо.

Главные роли в сериале исполнят: Иван Охлобыстин, Павел Табаков, Максим Стоянов, Анна Уколова, Илья Любимов, Андрей Федорцов, Евгения Леонова, Денис Косиков, Никита Конкин, Игорь Грабузов и другие.

По сюжету, получив наводку на богатый дом, промышляющий мелкими криминальными заработками Сеня (Денис Косиков) идет на грабеж. Но его ловит хозяин дома - очень влиятельный, невероятно эксцентричный, но давно непубличный бизнесмен Орлов (Иван Охлобыстин), который оказывается еще и слепым. К удивлению Сени, он не сдает его в полицию, а делает своим личным помощником. Но кажущаяся беззаботной жизнь миллиардера оборачивается для Сени жесткой борьбой за бизнес с высокопоставленным чиновником Кирилловым (Илья Любимов), где ставками станут не только их собственные судьбы, но и жизни их близких.

Прямая речь

Сергей Сенцов, режиссер:

"Слепой" - это прежде всего комедия, с поправкой на то, что в основе любой хорошей комедии всегда лежит драма. Комедия авантюрная, с закрученным криминальным сюжетом и яркими персонажами. В центре истории харизматичный антигерой, которого играет Иван Иванович Охлобыстин. Крупный бизнесмен, коллекционер искусства и мизантроп, напоминающий Скруджа из "Рождественской песни" Диккенса. Из-за болезни он ослеп и оказался уязвим, со всех сторон его пытаются прогнуть и сбросить с пьедестала, ему нужен поводырь, которому можно доверять. А довериться некому. Но однажды в его загородный дом залезает дерзкий воришка, и жизнь обоих круто меняется. Это история об очень одиноком человеке, который добился в жизни всего, но трагически несчастлив и не хочет себе в этом признаваться. И о силе любви, которая делает еще недавно чужих людей настоящей семьей.

Иван Охлобыстин, актер: