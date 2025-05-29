Вышел трейлер сериала «Исчезнувшая» с дочерью Кончаловского

Телеканал ТВ-3 опубликовал трейлер своего мистического детективного триллера "Исчезнувшая" с Марией Михалковой-Кончаловской в главной роли.

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Мария - дочь режиссёра Егора Кончаловского и актрисы Любовь Толкалиной. Она также снималась во втором сезоне "Обоюдного согласия", а также проектах "Маски", "Выдра", "Большой дом" и "Ключ времени".

Героиня Михалковой-Кончаловской - девушка по имени Даша, которая устраивается домработницей в дом успешной владелицы ресторана. И делает это не просто так, ведь она - родная сестра хозяйки, о существовании которой та не подозревает. И вдруг женщина исчезает - и Даше нужно её найти.

Премьера мини-сериала состоится 1 июня в 19:10.

В основных ролях также задействованы Влада Веревко и Кирилл Запорожский.