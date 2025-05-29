Завершились съемки сериала с Петровым, Добронравовым и Крюковым

Онлайн-кинотеатр KION и "Студия Видеопрокат" сообщили о завершении съёмок документального сериала "АРТ - это Я".

© Фото со съемок

В проекте, посвящённом молодым деятелям искусства, приняли участие художники, музыканты, архитекторы, поэты и циркачи. Среди них: Александр Петров, рэпер L'ONE (Леван Горозия), Виктор Добронравов, Миша Мост, Иван Никифорчин, Сергей Сироткин, Алексей Ретинский, Риналь Мухаметов, Константин Крюков, Рената Пиотровски и другие.

Отмечается, что актёры "откроются с новой стороны, делясь своим личным пониманием искусства, его силы и значения сегодня".

Схёмки прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Владикавказе, Уфе, Сочи, Казани, Переславле-Залесском, Архангельской области, Забайкалье и других частях страны.

Даты премьеры у сериала пока нет, зато есть фото со съёмочной площадки.