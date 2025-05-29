Боевик «Сорвать банк 2» с Джоном Траволтой выйдет в России

Кинопрокатная компания "Вольга" опубликовала дублированный трейлер фильма "Сорвать банк 2: Высокие ставки" (18+), сиквела прошлогоднего боевка с Джоном Траволтой. Фильм выйдет онлайн уже завтра.

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Траволта возвращается к роли вора-профессионала Мейсона Годдарда, который вновь вынужден вступить в опасную игру.

После событий первого фильма Годдард счастливо живет с возлюбленной. Но старый враг Салазар не забыл о нанесенном оскорблении и готовит план жестокой мести.

В ролях также: Джина Гершон, Лукас Хаас, Quavo, Ноэль Гульеми и другие.