Драмеди «Я свободен» с Александром Робаком обзавелась пилотной серией

Телеканал ТНТ и студия Сергея Светлакова SVERDЛOVSK сообщили о завершении съёмок пилотной серии многосерийного драмеди "Я свободен" с Александром Робаком в главной роли.

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Робак играет мужчину, который в один день теряет и жену, и работу. Он находит убежище в съёмной комнате у студентки-психолога. Вместе с ней герой начинает пересобирать свою жизнь.

Режиссёр - Глеб Орлов ("Поддубный", "Наша Russia. Яйца судьбы"). Сценарий разрабатывался командой под руководством Сергея Светлакова и Саида Давдиева.

В ролях также: Ирина Пегова, Ксения Гусева, Алексей Барабаш, Сергей Сафронов, Александрина Олексюк, Павел Климов, Андрей Савочкин, Алиса Дударева и Рустам Абдрашитов.

Сейчас проект ждет решения о запуске полного сезона. Если канал даст "зелёный свет", в сериале будет 13 эпизодов по 24 минуты.