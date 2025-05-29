Вышел русский трейлер хоррора «Пожиратель душ. Голоса мертвых»

Опубликован русский трейлер индонезийского мистического фильма ужасов Sorop, который получил локализованное название "Пожиратель душ. Голоса мёртвых" (18+).

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По сюжету две сестры вынуждены вернуться в родной город, где один за другим погибли их близкие. А в родительском доме происходят необъяснимые вещи. Девушки узнают, что с помощью черной магии их дядя пытался избавиться от древнего семейного проклятия. Похоже, не очень успешно.

В ролях: Хана Маласан, Ясамин Джасем, Эги Федли, Рату Фелиша.

В российском прокате - с 3 июля.