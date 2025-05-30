Какие сериалы стоит ждать в июне

В первый месяц лета онлайн-кинотеатры покажут как жизненную комедию, так и смелый экшен.

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Начало лета порадует зрителей онлайн-кинотеатров долгожданным продолжением таких проектов, как «Фишер» и «Нереалити». Хотя многие стриминги представили свои громкие премьеры в мае, большая часть новых эпизодов выйдет именно в июне. Помимо прочего на малых экранах представят принципиально новый экшен с множеством трюков, снятый во Вьетнаме.

Нереально комедийно

Онлайн-кинотеатр Kion откроет лето с комедийного «Нереалити-2». Первый сезон был представлен в 2022 году, и проект полюбился зрителям. Сюжет рассказывает об эпатажной, яркой, но хамоватой Рите Валеевой. Героиня 10 лет проводит на реалити-шоу, условно отсылающему к «Дому-2». Когда Риту выгоняют с проекта, она вынуждена вернуться в родной город Костров в том числе для того, чтобы наладить отношения с дочерью Галей, искупив вину за 10 лет отсутствия в ее жизни.

В провинции героиня сталкивается с давлением и завистью соседей, сложными внутрисемейными отношениями, и просто с реальностью. Роль Риты воплотила Ольга Дибцева. Также в сериале играют Николай Фоменко, Инга Оболдина и многие другие.

Второй сезон выходит с 1 июня. Режиссером-постановщиком продолжения стал Леонид Тележинский, который также играет в сериале одну из ролей. Креативный продюсер выступила Анна Пармас, работавшая над первым сезоном «Нереалити» в качестве режиссера.

Бутина и экшен

C 4 июня на онлайн-кинотеатре Okko появится четвертая серия «Тюремного дневника», основанного на реальной истории Марии Бутиной, обвиненной в шпионаже во время учебы в США. Главную роль в проекте исполнила Мария Лопатина.

В разговоре с НСН сама Бутина подчеркивала, что принимала участие в съемках в качестве продюсера. По ее словам, сериал получился полностью автобиографическим, декорации создавались по памяти, а значки ФБР и вовсе делались вручную.

«Я видела финальный результат, но не хотела бы высказывать свое мнение, довольна я или нет. Я хотела бы услышать мнение аудитории, потому что главный вопрос в том, смогли ли мы донести мысль. Смогли ли мы показать, что быть добрым хорошо, а быть наивным может быть опасно. В этом главная мысль сериала», — поделилась она.

Совместно Start и Okko также представят с 11 июня зрелищный сериал «Высокий сезон» с экстремальными трюками в кадре. Проект режиссера Стаса Иванова, известного зрителю по криминальной драме «ЮЗЗЗ», расскажет историю молодой пары, которая решила провести отпуск во Вьетнаме. Однако за границей девушка случайно встречает бывшего молодого человека, которого считала погибшим, после чего героиня пропадает.

Съемки сериала проходили на трех языках – русском, английском и вьетнамском. Среди локаций несколько городов Вьетнама — Фанранге, Нячанге и Хошимине. В кадре можно будет увидеть Павла Попова («Жить жизнь», «Золотое дно»), Анну Завтур («Лихие», «Цикады»), Артура Бесчастного («На автомате», «Опасная близость»), а также Сергея Горошко (киновселенная «Майора Грома», «Содержанки 4») и многих других актеров.

За создание экшен-драмы отвечали кинокомпании Lazy Sunday, Media Distribution Company, IDI METRA ENTERPRISE и Chanh Phuong Films. Зрителя ждет множество боевых и трюковых сцен, потому не обошлось без каскадеров. За постановку драк и не только на площадке отвечала команда каскадеров Team X, которая также работала над фильмами Спайка Ли.

Первые две серии появятся в онлайн-кинотеатрах Start и Okko 11 июня, далее эпизоды будут выходить раз в неделю по четвергам.

Продолжение следует

Помимо прочего на Start продолжит выходить третий сезон «Двух холмов». Первые три серии стали доступны 27 мая, все дальнейшие эпизоды еженедельно будут представлены по вторникам, премьера четвертой намечена на 3 июня.

Если первые два сезона проекта последовательно и иронично изучали природу взаимоотношений мужчин и женщин, то в продолжении зрителей ждет трансформации как привычных героев, так и обстоятельств, в которых они пребывают. По сюжету «приматы» и «подруги» объединяются на фоне энергетической диверсии «Ларисы», чтобы перезимовать в московском метро под руководством Барона. Неожиданно появляется бывший начальник Деда — Анатолий, который едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним.

К своим ролям в проекте вернулись Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Светлана Камынина и Филипп Бледный. При этом Никита Кологривый, который ранее также исполнял одну из главных ролей, в актерском составе не заявлен.

Как рассказал в интервью НСН режиссер третьего сезона антиутопии Сергей Малюгов, новый сезон существенно расширит границы мира будущего, представленного на экране, при этом наиболее заметная трансформация произойдет с героем Владимира Епифанцева Бароном.

«Ему придется проявить себя не только как руководителя, но и настоящего мужчину, а не примата с примитивными целями по жизни. Главный конфликт Бароны и Елены будет усилен за счет того, что в их отношения вмешается посторонний мужчина, который обострит конкурентную борьбу за ее расположение», — уточнял Малюгов.

Уже 5 июня зрители смогут посмотреть финал криминальной драмы «Чужие деньги», которую Start в мае представил вместе с Иви. Сериал рассказывает историю гениального обнальщика Алексея Воронова, который, опасаясь преследования, решает податься в бега и подставить вместо себя двойника, провинциала-неудачника Юру Афанасьева. Однако Воронов получает пулю в голову, а его охрана по ошибке спасает с места событий Афанасьева, приняв его за своего босса.

Сразу двух главных героем, похожих, как две капли воды, в проекте воплотил Максим Матвеев. В сериале снимались Гоша Куценко, Филипп Янковский, Линда Лапиньш, Алла Сигалова, Кирилл Нагиев и многие другие.

Также 5 июня выходит второго серия нового сезона «Фишера» с Иваном Янковским. Премьеру проекта 29 мая представил онлайн-кинотеатр Wink. Как уточнял шоураннер проекта и один из авторов сценария Сергей Кальварский, по этическим соображениям создатели не стали раскрывать, какое уголовное дело легло в основу сюжета. По его словам, преступление «произошло относительно недавно и многие из участников событий еще живы».

Режиссером второго сезона с подзаголовком «Затмение» выступил Александр Цой. В беседе с «Радиоточкой НСН» он подчеркнул, что при работе над продолжением было важно достоверно передать события, но не перекошмарить зрителя.