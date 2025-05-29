В Якутске начались показы дальневосточного кино

Кинопоказы "Кино Дальнего Востока" в рамках Международного форума креативных индустрий начались в Якутске, фильмом открытия показов стала картина "Уравнение с неизвестными" (2017) режиссера Георгия Саенко, ее представили в кинотеатре "Лена". Об этом сообщил ТАСС продюсер по кинопроизводству национальной кинокомпании "Сахафильм" Гаврил Адамов.

Картина в жанрах драмы и триллера рассказывает о трех бедствующих актерах, которые работают в провинциальном театре. Пытаясь улучшить свое существование, они решаются на смелый, но опасный поступок.

"Фильмы предоставили наши дальневосточные коллеги - это Владивосток, Южно-Сахалинск, Камчатка, будут документальные фильмы производства России, - рассказал Адамов. - Будет эксклюзивно показан киргизский фильм "Высота 144.0", посвященный 80-летию Великой Победы. Режиссер Абдиш Айылчиев находится здесь, в Якутске, и представит фильм".

Вход свободный. Всего в течение 29-31 мая в трех кинотеатрах Якутска - "Лене", "Центральном" и "Авиаторе" - организуют показы свыше 10 фильмов дальневосточного производства. Среди них фильмы якутских режиссеров - "Джулур: мас-рестлинг" (2022) Валентина Макарова, "Легенды вечных снегов" (2024) Алексея Романова, "Триумф" (2024) Михаила Лукачевского.

Мероприятие вошло в программу II Международного форума креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от творчества к экономике", который проходит в Якутске с 29 по 31 мая 2025 года. Миссия форума - превратить культурный и творческий капитал региона в инструмент устойчивого экономического роста. В деловой повестке - презентации проектов в области музыки, кино, анимации, геймдева и моды. В форуме принимают участие около 6 тыс. человек, в том числе 250 спикеров из 39 регионов России и 9 зарубежных стран. Деловая программа включает в себя 150 мероприятий.