Владимир Бортко откроет киномастерскую в Петербурге

Советский и российский режиссер, сценарист, народный артист России Владимир Бортко откроет киномастерскую в Государственном институте кино и телевидения (СПбГИКиТ), одном из старейших киновузов России. Об этом ТАСС сообщила служба информации и общественных связей института.

"Мое дело - показать им технику дела, рассказать о внутренней структуре режиссуры. Но самое главное - это ощущение себя в обществе, свое отношение ко всему, что происходит в мире. Важно, чтобы они остались самими собой, сохранили свое ощущение того, почему ты сюда пришел, что тебя привело", - привели в пресс-службе слова Бортко, сказанные им на встрече с абитуриентами.

Новый высший режиссерский курс под руководством Бортко стартует в сентябре 2025 года.

Владимир Бортко - известный российский режиссер и сценарист, народный артист России (2000). Широкую известность ему принесла комедия "Блондинка за углом" (1984), главные роли в которой сыграли Андрей Миронов и Татьяна Догилева. Статус мастера экранизации закрепили работы, ставшие культовыми: "Собачье сердце" (1988, Госпремия РСФСР), "Идиот" (2003, ТЭФИ, "Золотой орел") и "Мастер и Маргарита" (2005, ТЭФИ за режиссуру). Среди других значимых работ - "Тарас Бульба" (2009) и сериал "Бандитский Петербург" (2000-2003). Лауреат многочисленных кинопремий.