Сериал Романа Михайлова о 90-х получил трейлер и дату премьеры

Ожидаемый семисерийный проект Романа Михайлова о девяностых (да, ещё один) "Путешествие на солнце и обратно" выйдет в онлайн-кинотеатре START в июле. точной даты премьеры пока нет.

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Сериал снят по мотивам собственного романа Михайлова "Дождись лета и посмотри, что будет" позиционируется как "история любви, пронесенная через 90-е".

"Путешествие на солнце и обратно", показанное на минувшем ММКФ, характеризуется как "фильм-трип, фильм-эксперимент, фильм-попытка ухватить неуловимое ощущение пылающего, словно солнце, времени, которое сожгло множество молодых ребят и навсегда обожгло других".

Актёрский состав - звёздный: Олег Чугунов, Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Кирилл Полухин, Федор Лавров, Виталий Коваленко, Олег Рязанцев, Лев Зулькарнаев, Чингиз Гараев, Арсений Касперович, Любовь Аксенова, Мария Мацель, Анна Завтур, Хаски, Андрей Бледный и многие другие.

Появился и трейлер проекта (18+).