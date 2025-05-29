В 1998 году романтическая драма «Знакомьтесь, Джо Блэк» с Брэдом Питтом неожиданно установила неофициальный рекорд по числу зрителей, купивших билет, но так и не посмотревших сам фильм. Причина вовсе не сюжете или актерской игре.

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Именно перед этим фильмом впервые на больших экранах показали трейлер к «Звездным войнам. Эпизод I: Скрытая угроза» – продолжению легендарной саги, которое фанаты ждали целых 16 лет. Это вызвало небывалый ажиотаж. Люди покупали билеты на «Джо Блэка» только ради трейлера, а сразу после его показа вставали и уходили из зала, не дожидаясь начала самого фильма.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.