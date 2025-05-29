Появились постеры с героями фильма «Артек. Сквозь Столетия»

Кинокомпании «Фреш-Фильм» и «Наше кино» представили постеры с персонажами фильма «АРТЕК. Сквозь Столетия». Премьера приключенческой картины состоится 12 июня.

© Чемпионат.com

Главный герой ленты — подросток по имени Митя Неверовский. Он музыкант и мечтает выступить на праздничном концерте в качестве рэпера. Однако до этого парень вместе с вожатым детского лагеря «Артек» Птичкиным начинает путешествовать во времени и сталкиваться с опасностями прошлых веков.

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер

В картине сыграли Михаил Галустян («Импровизация»), Тимофей Попович («Детективное агентство «Хрум»») и Роман Постовалов («Большой побег»). Режиссёрами фильма выступили Карен Захаров («Баба Яга спасает Новый год») и Армен Ананикян («Гудбай, Америка»).