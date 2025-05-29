Объявлена дата премьеры нового сезона сериала «Утреннее шоу»

Новый сезон сериала «Утреннее шоу» стартует в США 17 сентября, сообщили в компании Apple. Первый эпизод выходит ровно в дату премьеры, остальные будут выходить по одному в неделю.

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В главных ролях: Дженнифер Энистон, Стив Карелл и Риз Уизерспун. По замыслу авторов сериала, в новом сезоне сотрудники популярной программы утренних новостей столкнутся с новыми проблемами, интригами, фейками и теориями заговора.

Ранее второму сезону «Фишера» предрекли успех у любителей «балабановской хтони», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».