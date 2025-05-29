Появились кадры фильма «Большое смелое прекрасное приключение»

Компания Sony Pictures опубликовала первые кадры фильма «Большое смелое прекрасное приключение». Драматическая лента выйдет в кино 19 сентября. Будет ли премьера в России, пока неизвестно.

© Кадр из фильма

Сюжет приключенческой ленты повествует о паре незнакомцев, которые объединяются, чтобы отправиться в путешествие за грань реальности. Главных героев сыграли Колин Фаррелл («Пингвин») и Марго Робби («Волк с Уолл-стрит»).

В картине также снялись Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), Хеймиш Линклейтер («Игра на понижение») и Лили Рэйб («Власть»). Режиссёром ленты выступил Когонада — постановщик фильмов «После Янга» и «Колумбус».

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма