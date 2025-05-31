Зрители оценили фильм «Верни ее из мертвых»

29 мая состоялась премьера фильма ужасов «Верни её из мёртвых». Спустя два дня компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

© Чемпионат.com

Новый хоррор получил оценку «B+». Картина понравилась зрителям больше, чем последние фильмы ужасов «Человек волк» и «Дожить до рассвета». При этом фильм получил такую же оценку, как и у «Пункта назначения: Узы крови», но был оценён ниже, чем «Грешники». Хоррор также понравился зрителям, как и прошлая картина режиссёров Майкла и Дэнни Филиппу «Два, три, демон, приди!».

Сюжет «Верни её из мёртвых» рассказывает о брате и сестре, которые после смерти родителей оказываются в доме новой мачехи и сталкиваются с пугающими ритуалами, происходящими за его большими стенами. Картину также показывают и в российских кинотеатрах.