На Чукотке снимут художественный фильм "Летом ниже нуля"

Сценарист и режиссер Александр Варенников собирается снять художественный фильм "Летом ниже нуля" в Певеке и Чаун-Чукотке и использовать в качестве актеров местных жителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Главный герой фильма - молодой геолог, вернувшийся в родные края по работе.

Автор фильма считает, что Певек стал главной площадкой, потому что момента своего основания был тесно связан с геологией, а важность и романтика этой профессии в наши дни незаслуженно забыта. Александр Варенников собирается снять на Чукотке историю про молодых людей, которым предстоит выбрать свой путь.

"Мне кажется, что это тесно связано с Певеком и днем сегодняшним. В город потянулось много специалистов со всей страны, а те ребята, которые только заканчивают школу, имеют возможность строить карьеру, например, в атомной и горнодобывающей промышленности", - сказал режиссер.

Для того, чтобы участники съемок были ближе к экранной жизни, в фильме примут участие местные актеры.