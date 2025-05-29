Том Йорк написал саундтрек для сериала «Дым» с Тэроном Эджертоном

Том Йорк выпустил 28 мая 2025 года новый сингл «Dialing In», который станет главной музыкальной темой сериала «Дым «(Smoke) видеосервиса Apple TV+. Премьера трейлера состоялась в тот же день.

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Мини-сериал «Дым» в жанре криминальной драмы создан по мотивам подкаста Firebug. В нем рассказывается история следователя по поджогам, который сам является серийным поджигателем. В центре сюжета детектив Мишель Кальдерон (Джерни Смолетт), которая объединяется со следователем Дэйвом Гудсеном (Тэрон Эджертон). Вместе они ищут двух серийных поджигателей, не подозревая, что цель гораздо ближе, чем кажется. В сериале также снялись Джон Легуизамо, Ханна Эмили Андерсон, Люк Росслер, Нтаре Мвине, Адина Портер и другие. Сценаристом и исполнительным продюсером выступил Деннис Лихейн («Черная птица»)

Первоначально появившаяся в сет-листе сольных концертов Йорка в 2019 году и тогда называвшаяся «Gawpers», «Dialing In» была переработана и дополнена Томом, чтобы соответствовать тематике телешоу. В музыкальном плане композиция сочетает в себе «завораживающую вокальную мелодию с задумчивой аранжировкой, окрашенной сопоставлением текстур хрупких колокольчиков и нагнетающим напряжение подтекстом», как сообщается в пресс-релизе.

Работа с Томом Йорком была для меня такой же честью, как работа с Клинтом Иствудом, Мартином Скорсезе или Ричардом Прайсом, - говорит Деннис Лихейн. - Мне каким-то образом повезло сотрудничать с живыми легендами, которые также оказали формирующее влияние на мою собственную творческую жизнь. Том определенно такой. Кроме того, он взял базовую концепцию, которую я ему дал, и создал песню, которая идеально воплощает шоу и абсолютно сокрушает.

Премьера сериала «Дым» состоится 12 июня на кинофестивале «Трайбека». Первые два из девяти эпизодов выйдут на Apple TV+ 27 июня.