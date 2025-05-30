Рецензия на сериал «Гангстерленд»

На Paramount+ подходит к финалу «Гангстерленд», сериал, который задумывался как спин-офф «Рэя Донована», однако со временем перерос в самостоятельный проект. Криминальная драма примечательна в первую очередь звездным актерским составом, в который вошли Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан, а одним из ее режиссеров выступил Гай Ричи. Каким получился сериал о конфликте криминальных группировок и при чем тут Шекспир, рассказывает материал «Ленты.ру».

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Платформа: Paramount+.

Paramount+. Страна: Великобритания, США.

Великобритания, США. Оригинальное название: MobLand.

MobLand. Жанры: драма, криминал.

драма, криминал. Режиссеры: Энтони Бирн, Лоуренс Гоф, Гай Ричи.

Энтони Бирн, Лоуренс Гоф, Гай Ричи. Сценаристы: Ронан Беннетт, Джез Баттеруорт.

Ронан Беннетт, Джез Баттеруорт. В главных ролях: Том Харди, Пирс Броснан, Джоэнн Фрогатт, Лара Пулвер, Энсон Бун, Хелен Миррен, Пэдди Консидайн, Джефф Белл.

Том Харди, Пирс Броснан, Джоэнн Фрогатт, Лара Пулвер, Энсон Бун, Хелен Миррен, Пэдди Консидайн, Джефф Белл. Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.6.

8.6. Рейтинг IMDb: 8.5.

У Гарри Де Сузы (Том Харди), фиксера преступного клана Харриганов, дел невпроворот: тут необходимо стать посредником в мирных переговорах воюющих банд, там — поймать турка, присвоившего себе деньги семьи, затем — запугать парня, которого пырнул ножом мажористый внук босса Эдди (Энсон Бун). Тем временем жена решалы Джен (Джоэнн Фрогатт) пытается спасти разъезжающийся по швам брак, заманивая Гарри на терапию, дочка (Тедди-Роуз Маллсон-Аллен), которая сдает первые экзамены, просит отцовского плеча, а домработница умоляет пристроить ее мать в дом престарелых.

Шквал мелких задач, впрочем, меркнет на фоне большой бури, надвигающейся на Гарри.

Без вести пропал сын главы конкурирующей группировки Ричи Стивенсона (Джефф Белл). Обезумевший от беспокойства папа готов небо на землю опустить, лишь бы отыскать наследника. Последним, кого видели в компании пропавшего, был инфантильный Эдди. Теперь Стивенсон угрожает войной Харриганам, которым конфликт ни к чему — клан только-только собрался запустить лапу в крайне прибыльный фентаниловый бизнес. Отсвечивать лишний раз — не лучшая идея, а потому задача по-тихому разрулить конфликт падает на могучие плечи Гарри.

Трудно представить себе бандитский сериал 2025 года с более выигрышным составом. Звезда «Венома», «Безумного Макса» и десятка криминальных киношедевров Том Харди — в роли уставшего от жизни решалы, который одним взглядом усаживает людей на пятые точки. Благородно поседевший Пирс Броснан — в кардинально противоположном образе непредсказуемого криминального авторитета-психопата. Сыгравшая чуть ли не всех венценосных женщин в истории человечества Хелен Миррен — в облике сочащейся ядом заговорщицы. Шоураннером же выступил работавший над «Джонни Д» и «Днем Шакала» Ронан Беннетт.

В конце концов — создатель культовых криминальных комедий Гай Ричи в роли исполнительного продюсера и режиссера первых двух эпизодов.

Ричи совсем недавно выпустил первый в своей фильмографии сериал «Джентльмены» и, кажется, продолжает пробовать воду в океане стриминговых сервисов. Одна загвоздка — стримингам его авторский стиль, кажется, интересен куда меньше, чем громкое имя в титрах. В любом случае в «Гангстерленде» классического Ричи из фильмов а-ля «Большой куш» или «Рок-н-рольщик» столько же, сколько было в «Аладдине» — то есть почти ничего.

Это и не криминальная комедия вовсе. История об отцах и детях, о верности и дружбе, о кровной вражде и разрушительной войне — в размашистом пафосе «Гангстерленда» то и дело проглядываются тяжелые ноты шекспировской трагедии. Более того, ближе к финалу, когда вокруг семьи Харриганов уже вовсю трубят горны войны, Броснан и Миррен принимаются разыгрывать ни много ни мало полноценного «Макбета».

Вместе с тем, в отличие от шекспировских трагедий, авторы довольно однозначно расставляют в сериале акценты и не скрывают симпатий к определенным героям.

В этом, возможно, кроется основная проблема «Гангстерленда». Том Харди великолепен и в гневе, и в холодной расчетливой жестокости, однако за перманентно мрачным, вечно бдящим за другими решале — при всем отданном ему экранном времени — сложно разглядеть живого человека. Ну да, с женой себя ведет некрасиво — но супруги бандитов, знаем мы еще по «Во все тяжкие», права на протест (а то и на субъектность), как правило, не имеют. «Гангстерленд» — не исключение.

Ровно такая же комиксная однозначность проявляется почти во всех окружающих Гарри персонажах — в непредсказуемом Харригане-старшем и в его мегере-супруге, в их злобном внуке и беззубых детях. Все они — лишь функции в том сюжете, что действительно волнует шоураннера. Беннетт занят препарированием войны как явления — столкновение криминальных семей в данном случае оказывается удобным способом изучить ее в локальном виде.

Причины войны по Беннетту лежат в межличностных конфликтах, неутоленных амбициях и просто в «плохой крови» — с такой оптикой, понятное дело, не обойтись без однозначных героев и злодеев. Но все это лишает персонажей должной психологической глубины, превращая сериал скорее в пропагандистский памфлет. С одной стороны, едва ли промышляющие фентанилом барыги достойны чего-то лучшего — но зритель-то в чем провинился?

Сериал «Гангстерленд» выходит на платформе Paramount+.