В Париже прошла премьера нового фильма Кустурицы

В Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли, которая ныне носит имя Жака Ширака, был показан документальный фильм "Люди Христовы. Наше время", который раскрывает первопричины церковного раскола на Украине, глубоко и пронзительно рассказывает о гонениях на каноническую православную церковь со стороны киевских властей, а также затрагивает проблему преследования христиан по всему миру.

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Лента была создана сербскими кинематографистами под руководством легендарного режиссера Эмира Кустурицы, а ее показ в столице Франции стал первым в Западной Европе. Напомним, что российская премьера фильма состоялась в декабре прошлого года в Москве в Храме Христа Спасителя. Его также показывали на Балканах, в странах Латинской Америке и США.

Что касается парижской премьеры, то фильм, дублированный на русский язык, был специально снабжен субтитрами на французском.

В беседе с "Российской газетой" руководитель центра Анна Котлова указала на важность и своевременность показа такого фильма местной аудитории, а среди приглашенных были представители французских христианских общин, студенчества.

Дело в том, что на Западе многие не знают, насколько грубо нарушаются религиозные права на Украине, о чем подробно и убедительно повествуется в работе сербских кинематографистов, - считает Анна Котлова. - Эта лента является грозным предупреждением и поможет раскрыть глаза французской аудитории на трагическое положение православных на Украине.

Уникальность фильма, отметим, заключается в том, что своим видением ситуации со зрителями делятся граждане самых разных стран, включая Россию, Сербию, Великобританию, Италию, Украину, что придает повествованию широкий международный контекст.

По видеосвязи к зрителям обратились члены съемочной группы фильма, в том числе один из основателей югославской киношколы, сценарист и литератор Йован Маркович. По его словам над лентой работали его коллеги из Италии, России, Сербии, но "самым важным было участие в его создании православных украинцев".

Таких как киевлянин Ян Таксюр, поэт, писатель, политзаключенный, находившийся в тюрьме с марта 2022 года по май 2023-го и в настоящее время освобожденный по обмену пленными, а также священник Николай Могильный из Киева, рассказавший о войне украинских властей против православных своей страны.

Героями фильма стали также итальянец из Генуи - священник, философ и поэт Марио Сельвини, митрополит Сербской Православной Церкви Ириней - один из авторитетнейших богословов мирового христианства.

В фильме своими мыслями поделились и представители молодого поколения Европы. Это Вуван Маркович - доктор философии, преподаватель Кембриджского Университета Великобритании, и уроженец Донбасса Юрий Бардаш - продюсер, создателя популярнейших молодежных музыкальных проектов.