Стало известно, будет ли продолжение у фильма «Грешники»

На сайте Production Weekly появился фильм под название Sinners 2, то есть «Грешники 2». Режиссёр «Грешников» Райан Куглер высказывался о возможной второй части, но не говорил, что она точно выйдет.

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Впрочем, появление ленты на сайте Production Weekly ещё ни о чём не говорит, однако это может стать первым шажком в сторону появления сиквела популярной ленты.

«Грешники» рассказывают историю двух братьев, которые в 1932 году решают вернуться в родной город, где открывают музыкальный бар для рабочих с плантации. Внезапно оказывается, что неподалёку живёт опасный ирландский вампир, и братья вступают в противостояние со сверхъестественным существом.

Главные роли в ленте исполнили Майкл Б. Джордан («Крид»), Хейли Стайнфелд («Соколиный глаз») и Джек О’Коннелл («Несломленный»). В онлайне лента выйдет уже 3 июня.