Топ-5 кинопремьер июня 2025 года

В июньский список самых интересных фильмов мы включили две истории про привлекательных и целеустремленных женщин, пару летних комедий для детей и взрослых, а также самобытную драму о жизни творческой молодежи в 1980-1990-е.

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«Евгений Телегин»

– Почему твой выбор пал на Ольгу, а не на младшую сестру?

– Ту-то жальче…

Драма о жизни молодежи – с рок-музыкой, искусством и любовью, но в необычном изложении. Это экранизация книги Виктора Тихомирова «Евгений Телегин и другие», написанной по следам пушкинского «Евгения Онегина». Поэма в прозе построена на воспоминаниях автора, который заодно выступил и режиссером, о встречах, событиях и моментах из его жизни. Впечатления детства сливаются с воспоминаниями о прогулках в Летнем саду, сопровождаемых мыслями о Пушкине, репетициях группы «Аквариум», разговорах с Сергеем Курехиным и Виктором Цоем.

События происходят в молодежной среде 1980-90-х годов, увлеченной музыкальными рок-событиями. Евгений Телегин – молодой повеса, обожающий шумные питерские квартирники. Здесь, среди людей искусства, он ищет себя, любовь и смысл жизни. Но однажды Телегин отправляется в деревню, где знакомится с молодым художником, двумя очаровательными сестрами и другими новыми героями его жизни.

Главной темой фильма остается любовь, которой «все возрасты покорны» и которая сама выбирает, кого наградить собой, а кого наказать.

«Артек. Сквозь столетия»

– Это дерево желаний. Если вдруг ты допустил ошибку в настоящем – оно может вернуть тебя в прошлое, давая шанс на перемены в будущем.

Семейный приключенческий фильм о том, как скучающий в «Артеке» мальчик отправляется в прошлое вместе со своим вожатым. Здесь найдут над чем посмеяться и взрослые, и дети.

Митя Неверовский – потомок прославленного генерал-лейтенанта Дмитрия Неверовского. Однако для своих родителей Митя – сплошная головная боль. Он не проявляет никакого интереса к учебе, не хочет никем стать, а фраза «и так сойдет!» является его девизом.

Загадав свое заветное желание у волшебного дерева в лагере «Артек», мальчик переносится в 1812 год. Там он встречается со своим прапрапрадедушкой, знаменитым генералом Неверовским, принимает участие в Бородинском сражении и заводит дружбу с юным Сашей Пушкиным.

«Материалистка»

– Если девушка ищет высокого красавчика с доходом от 500 тысяч – надо его найти.

– Таких мы называем единорогами – недостижимая мечта.

Американская романтическая мелодрама со звездным составом о том, как профессиональной своднице пришлось выбирать между миллионером и бывшим парнем. Новинка от создательницы «Прошлых жизней» Селин Сон, которую после выхода той картины назвали «одним из самых захватывающих режиссеров будущего».

Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Мастерски соединяя сердца, сама она остается закоренелой холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддается никаким формулам и расчетам.

«Притворись моим мужем»

– Даже если мне придется выйти замуж и родить за один день – я не упущу этот контракт.

Российская комедийная драма про деловую даму и ее подчиненного, которые вынуждены притворяться влюбленной парой в Дубае. Виктория – успешная бизнес-леди. В ее строго распланированной жизни нет места хаосу и тем более мужчинам.

Она упорно идет к самому крупному контракту в своей карьере с инвесторами из ОАЭ. Практически перед самым вылетом на встречу в Дубай Виктория узнает, что арабские партнеры работают только с семейными людьми.

«Человек, имеющий семью, имеет честь», – считают они.

Виктория не намерена терять контракт, поэтому выдает за своего жениха подчиненного Романа. «Влюбленные» летят на сделку в Дубай, их задача – ни в коем случае не расколоться, не выдать фиктивность отношений и заполучить контракт.

«На деревню к дедушке»

– Отвези меня обратно в город?

– Конечно, нет.

Летняя комедия с великолепным Юрием Стояновым в главной роли. Трудный ребенок проводит три дня с дедом в деревне – как оказалось, не менее строптивым.

Десятилетний Владик активно осваивает нейросети и выживает всех нянь, которых находит ему мама. Когда родительнице выпала важная командировка, то ей не остается ничего иного, как оставить сына с дедушкой. Вот только отец с дочерью не разговаривали двенадцать лет: когда-то он не одобрил ее выбор, а она решила жить своей жизнью. А потому с внуком ему только предстоит познакомиться.

Владик против поездки в сельскую местность, ведь у него скоро важное событие – IT-конкурс, где он рассчитывает выиграть большой денежный приз. Мальчик пытается уговорить деда вернуть его в город, но тот категорично отказывает. Тогда Владик решает довести дедушку, чтобы тот отправил его обратно, и выясняет, что дед сам может довести кого угодно.