Мистер Фантастик удивляет детей — на свежем кадре фильма «Фантастическая четвёрка»

Чемпионат.com

Издание Empire опубликовало свежий кадр фильма «Фантастическая четвёрка». На нём можно увидеть Мистера Фантастика, который удивляет детей работой миниатюрной версии адронного коллайдера.

Мистер Фантастик удивляет детей на новом кадре «Фантастической четверки»
© globallookpress

Сюжет расскажет о том, как Фантастическая четвёрка столкнётся со своим сильнейшим врагом, пожирателем миров по имени Галактус.

© Empire

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах состоится 25 июля.

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