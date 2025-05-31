Надежда Михалкова рассказала о фильмах, которые смотрит со своими детьми

Накануне открытия III Международного фестиваля "Медвежонок" в Перми заметили настоящего медвежонка, гуляющего у кампуса Политехнического института. То ли символ фестиваля решил лично проверить подготовку, то ли принес пермякам особое послание о начале большого кинопутешествия. И действительно, город погрузился в атмосферу семейного кино - международный фестиваль "Медвежонок 3" торжественно распахнул свои двери для детей и взрослых 31 мая. И будет проводиться в городе и области до 1 июня включительно.

С первых минут церемонии открытия гости погрузились в необычную атмосферу: территория фестиваля превратилась в тематический вокзал, откуда предстояло отправиться в увлекательное кинопутешествие. Ведущие церемонии, актеры Карина Каграманян и Андрей Андреев, задали тон перфомансу. Их поддерживали танцевальные коллективы и хор Перми, создавая ощущение живого фильма, в котором каждый присутствующий становился участником действия. Зрители поучаствовали в интерактивном квесте: получили стилизованные билеты на поезд, коллективно надували шары, кричали традиционное кинематографическое "Мотор!", дегустировали фирменные клубничные пирожки от пермских хозяюшек. Кульминацией вечера стало выступление пермского оркестра, музыканты которого в полицейской форме исполнили хиты разных десятилетий.

"Мы не всегда можем стать примером для наших детей, но кино может стать для них примером. Мы помогаем воспитывать целое большущее поколение", - сказал Президент фестиваля Гавриил Гордеев.

Во время церемонии гости фестиваля испытывали разные эмоции. Актриса Юлия Волкова призналась "РГ", что испытала сильные чувства, когда оркестр играл любимые с детства песни. На фестиваль актриса приехала представить сериал "Последний Богатырь. Наследие" (режиссер Антон Маслов). Он вошел в конкурсную программу "Сериалы".

"Я считаю, что вся детская литература не совсем детская, а для взрослых, прежде всего. Чтобы мы могли к чему-то важному возвращаться и обдумывать", - отметила Юлия.

Для организаторов фестиваля особенно ценно, чтобы на "Медвежонка" гости приезжали семьями. Так, член взрослого жюри, Надежда Михалкова, будет оценивать фильмы участников с дочерью Ниной. Корреспондент "РГ" попросила актрису назвать ее любимый семейный фильм, и Надежда дала ответ с помощью подсказок дочери. Актриса вспомнила фильм "Бумажная луна" (1973 год, режиссер Питер Богданович) и призналась, что вместе с детьми смотрела в этом году новые фильмы "Манюня. День рождения Ба" и "Батя 2. Дед".

На фестиваль вместе с братом и мамой приехала актриса Елизавета Ищенко - самый молодой член взрослого жюри. Актриса рассказала нам, что впервые в Перми, ей все интересно. Елизавета поделилась с нами, что именно в фильмах-конкурсантах может повлиять на ее оценку:

"Я думаю, то, что попадет мне в сердечко, откликнется искренностью, что-то, может, я вспомню".

"Медвежонок" стирает границы не только между детьми и родителями, но и между артистами разных поколений.

Еще один член взрослого жюри, актер Эльдар Калимулин, приехал на фестиваль с женой и сыном. Эльдар признался, что на фестиваль он "напросился":

"Я Гавриилу Гордееву сказал, что очень хочу в Пермь с семьей, и он ответил: "Хорошо!".

От фестиваля Эльдар ждет приятного времяпрепровождения с семьей, и он рад, что, наконец, просьба сына о совместном просмотре детских фильмов сбудется.

В состав "взрослого" жюри фестиваля также вошли режиссер Илья Учитель, продюсер Юлия Иванова, актер Руслан Братов, продюсер Илья Попов, сценарист Роман Кантор, продюсер Татьяна Цыварева и продюсеры Алексей Троцюк и Рубен Джагинян.

Фильмом открытия стала картина из конкурса фестиваля "Большое кино" Ирины Боровской "Ритмы мечты". В широкий прокат фильм выходит 21 августа. На "Медвежонке" в этом году - пять конкурсных программ: "Большое кино", "Большой мультфильм", "Сериалы", "Мульт-сериалы" и "Почти взрослые". Фильмы "Поле чудес" (режиссер Анна Сичинская), "Легенды наших предков" (Иван Соснин), "Наследники. Дар крови" (Антон Федотов, Александр Бабаев), "Последний богатырь. Наследие" (Антон Маслов) и другие поборются за призы. В этом году фестиваль стал Международным, поэтому в конкурсной программе есть картины из Японии, Новой Зеландии и США.

Выбирать лучшую картину будет и детское жюри, в состав которого вошли талантливые дети не только из Перми, но еще из семи городов России, в том числе, и из Москвы. Кстати, показы фильмов из конкурсной программы пройдут в Москве с 30 мая по 1 июня в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ.

Помимо конкурсной программы, в рамках фестиваля работает фестивальный городок на Эспланаде, где желающие могут записать видео-визитки для кастингов, получить опыт съемок в кино, посетить лекции и пообщаться с актерами в формате фан-встречи.