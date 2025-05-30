Названы худшие фильмы ужасов за последние 30 лет
Подборку десяти наихудших хорроров за последние 30 лет составил портал Collider - первое место в списке занял "монотонный и мучительно скучный" слэшер "Винни-Пух: Кровь и мёд" Скотта Чемберса, в 2024 году удостоившийся пяти "Золотых малин" (в том числе в категории "Худший фильм").
На втором месте - романтический фильм ужасов Джеймса Нгуена "Птицекалипсис: Шок и трепет", вдохновлённый знаменитой лентой Альфреда Хичкока "Птицы". Критики отметили, что "он настолько плох, что даже хорош" - после ограниченного театрального релиза фильм обрёл культовый статус наряду с "Комнатой" Томми Вайсо.
Третье место получила экранизация культовой игры "Один в темноте" от Уве Болла, одного из худших режиссёров в истории. Авторы Collider критикуют ленту за банальный сюжет, плохо прописанных персонажей, отвратительное освещение и полное пренебрежение к играм-первоисточникам. Кроме того, фильм совершенно не страшный.
Полностью список выглядит так:
- "Винни-Пух: Кровь и мёд" (Winnie the Pooh: Blood and Honey, 2023)
- "Птицекалипсис: Шок и трепет" (Birdemic: Shock and Terror, 2010)
- "Один в темноте" (Alone in the Dark, 2005)
- "Слендермен" (Slender Man, 2018)
- "Джиперс Криперс: Возрождённый" (Jeepers Creepers: Reborn, 2022)
- "БайБайМэн" (The Bye Bye Man, 2017)
- "Страх.com" (Feardotcom, 2002)
- "Кэндимен 3: День мертвецов" (Candyman: Day of the Dead, 1999)
- "Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом" (I'll Always Know What You Did Last Summer, 2006)
- "Газонокосильщик 2: За пределами киберпространства" (Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace, 1996)