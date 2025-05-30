Названы худшие фильмы ужасов за последние 30 лет

Подборку десяти наихудших хорроров за последние 30 лет составил портал Collider - первое место в списке занял "монотонный и мучительно скучный" слэшер "Винни-Пух: Кровь и мёд" Скотта Чемберса, в 2024 году удостоившийся пяти "Золотых малин" (в том числе в категории "Худший фильм").

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На втором месте - романтический фильм ужасов Джеймса Нгуена "Птицекалипсис: Шок и трепет", вдохновлённый знаменитой лентой Альфреда Хичкока "Птицы". Критики отметили, что "он настолько плох, что даже хорош" - после ограниченного театрального релиза фильм обрёл культовый статус наряду с "Комнатой" Томми Вайсо.

Третье место получила экранизация культовой игры "Один в темноте" от Уве Болла, одного из худших режиссёров в истории. Авторы Collider критикуют ленту за банальный сюжет, плохо прописанных персонажей, отвратительное освещение и полное пренебрежение к играм-первоисточникам. Кроме того, фильм совершенно не страшный.

Полностью список выглядит так: