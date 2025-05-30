Онлайн-кинотеатр объявил о масштабном пополнении в своей фильмотеке

Онлайн-кинотеатр KION объявил о грядущем масштабном пополнении в своей фильмотеке - 1 июня, в Международный день защиты детей, там появится полный каталог детского юмористического киножурнала "Ералаш".

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Доступны будут 369 эпизодов, выпускавшихся с 1974 года и до наших дней.

В разное время в проекте, созданном Александром Хмеликом и Борисом Грачевским, снимались такие известные личности, как Глюкоза, Александр Головин, Ольга Кузьмина, Сергей Лазарев, Сергей Безруков, Лариса Гузеева, Дмитрий Нагиев, Михаил Боярский и многие другие.