Режиссер ответил, сколько россиянам придется еще смотреть кино про 90-е

Криминальные истории являются простым способом увлечь зрителя, ведь для этого не нужны сложные декорации и графика, рассказал НСН Александр Войтинский.

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Тренд на 90-е в кино может задержаться еще на 20 лет, при этом авторы подобных проектов не просто рассказывают о прошлом, а обращаются к его темной криминальной стороне, что пугает, заявил в беседе с НСН режиссер и продюсер Александр Войтинский.

В рамках конкурсной программы Beat Film Festival онлайн-кинотеатр Okko представит документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России». В проекте об одной из крупнейших преступных группировок, действовавшей на Дальнем Востоке, задействованы реальные участники истории: действующие на момент развития событий члены ОПГ «Общак», представители власти и свидетели.

При этом с начала 2025 года было представлено несколько сериалов, затрагивающих тему 90-х. Среди них «Аутсорс», второй сезон «Фишера», а также многосерийный фильм Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно». Войтинский допустил, что тренд на 90-е можно объяснить в том числе экономикой.

«У нас есть выбор, куда смотреть: вперед или назад. Смотреть назад дешевле, поэтому индустрия вынуждена делать такой упор на криминальные истории. Такие проекты захватывают внимание зрителя не с помощью графики или оригинального сценария, а с помощью прошлого, которое уже готово, про него все придумано. Чисто технически просто люди бегают, стреляют или бьют в лица. Это напряжение и угроза жизни захватывает внимание, физиологический процесс. Продюсер ориентирован на то, чтобы зрителя увлечь. Если это можно сделать с помощью стрелялок, то он с удовольствием это сделает. Поэтому это работает, во многом это экономика. Думаю, еще лет 20 надо потерпеть девяностые, затем поедем дальше, и темы будут двигаться вместе с нами. Однако нулевые – тоже такое себе», – пояснил Войтинский.

Как добавил собеседник НСН, сам он не заинтересован в работе над проектом о 90-х.

«Я бы не хотел снимать о 90-х и избегаю этого всячески. Мне кажется, что надо думать о будущем, современные темы поднимать. Современный антураж меня больше привлекает. Говорить надо о том, где мы находимся сейчас и куда устремлены – это та задача, которую я внутренне перед собой ставлю. Куда мы хотим? Как мы хотим измениться? Если брать 90-е и отскакивать назад, у меня остается очень мало оптимизма, внутренне не справляюсь с этой темой, она меня подавляет. Потому я таких тем избегаю. Многие фильмы касаются недавнего прошлого, не в этом проблема. Проблема в том, что идет обращение именно к темной криминальной стороне. Это оказывает подавляющее воздействие на людей, а жизнь и так нелегкая», – отметил он.

Ранее народный артист России Дмитрий Певцов, сыгравший в многосерийном фильме «Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат» роль бандита Сергея Челищева по кличке Черный Адвокат, заявил «Радиоточке НСН», что бандитские истории не актуальны в современных реалиях, а тема 90-х в кино себя уже исчерпала. По его словам, сегодня важно говорить в кино о более актуальных темах и предлагать зрителям нового героя.